Elképesztő balhé miatt fagyott meg a levegő a TV2 forgatásán: önmagából kikelve ordított a műsor szereplője

A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában már a második szülinapra kerül sor, ugyanis Aurél után PSG Ogli is bulit szervezett, nem is akármilyet, hiszen Ibizára utaztak ünnepelni. És persze ahogy mindig, Olivér most is megadja a módját a bulizásnak, hiszen előre lányokat is válogatott egy casting keretein belül. A csajok azonban nem jelentek meg, ami miatt elképesztő balhé robbant ki.

A Kőgazdag Fiatalok PSG Oglija Ibizára utazott ünnepelni, de A Kísértés Natalija tönkretette a bulit (Fotó: TV2)

PSG Ogli Tuvic Aleksandra mellett egy régi barátját, A Kísértésből is ismert Natalit is magával vitte, aki ráadásul fontos feladatot is kapott, hiszen neki kellett elintéznie a repülőjegyeket a castingon kiválasztott lányoknak. A csajok azonban nem érkeztek meg a várt időpontban, amire Nati bevallotta, nem küldött nekik repjegyet. Ezt meg is indokolta, hogy szerinte a lányok nem ütötték meg a mércét, így nem érdemelték ki, hogy az önjelölt bulicsászárral ünnepeljenek. Olivér azonban nem arról híres, hogy jól viseli, ha felülbírálják a döntését, és annyira dühbe gurult, hogy nemcsak Natival, hanem még Szandival is üvölteni kezdett.

- Befogod a pofádat? Mert megint nem hallom a saját hangomat – kiabált rá Szandi a legjobb barátjára, ami csak olaj volt a tűzre.

Én fogjam be a pofámat ezek után? Hogy lehet ilyet csinálni? Tényleg szedjétek már össze magatokat

– üvöltötte magából kikelve a TikTok sztár.

- Olivéren azt láttam, hogy Nati nagyon kihúzta nála a gyufát és úgy éreztem, hogy rám is haragszik, de nem értettem, hogy miért – árulta el Miss Tuvic.

Miért velem ordibálsz? Nem fogod fel, hogy én intéztem neked a nőket és Nati nem küldött nekik repjegyet?

– próbálta tisztázni a dolgokat, miközben Natali szinte csak külső szemlélőként figyelte a balhét.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja teljesen kiakadt

Olivér számára ez a születésnap egy nagyon fontos esemény volt, így az, hogy nem az elképzelései szerint alakult teljesen kihozta a sodrából. Úgy érezte hiába a 8 milliós villa, ha nem jönnek csajok kútba esett a buli.

Hogy lesz így normális születésnapom, hogyha elk*rják a lányok az egészet? Miért kell sunyiskodni? Ha meg van beszélve valami, rá van bízva egy feladat valakire, akkor miért kell ilyet csinálni? Komolyan nem értem

– magyarázta a Dancing with the Stars versenyzője.