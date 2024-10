Ma végre elindul a Séfek Séfe hatodik évada

A Séfek Séfe hatodik évadában a nézők végre újra találkozhatnak a jól ismert séfekkel: Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András ezúttal sem kímélik majd a jelentkezőket. Az idei széria már az első epizódban tartogat meglepetéseket. Az amatőrökben minden eddiginél nagyobb a bizonyítási vágy, a profik pedig nemcsak a séfeknek, hanem a szakmának is szeretnének bizonyítani.

Séfek Séfe 6. évad: Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes (Fotó: Istvan Ruff / TV2)

Újdonsággal készül a Séfek Séfe

A válogatók alatt most is futószalagon érkeznek majd a séfekhez az ételek, amelyekről nem tudják ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Ezt követöen a 3 napos tréningen, számos kihívást jelentő feladattal újabb megmérettetés elé állítva a versenyzőket kiválasztják hat fős csapataikat, hogy aztán a legjobb 18-ból a végén csak egy maradhasson. Az eddigiektől eltérően azonban, a séfek idén a tréning szakaszban nehezítéseket osztanak ki, „ajándékokat” választanak egymásnak.

Kiválasztottuk azokat a szereplőket, akikről úgy ítéltük meg, hogy hátráltatni fogják a többieket és nekik fixen benne kellett lenniük a csapatban, ez pedig rengeteg bonyodalmat okozott.

— mesélte Krausz Gábor a Borsnak. A sztárszakács szerint a versenyzők évről évre felkészültebbek és sokkal tudatosabbak, mert pontosan tudják, hogy kivel állnak szemben, ezért eltökélten készülnek a versenyre.

A Séfek Séfe 2024-es évada rendkívüli izgalmakkal tér vissza a képernyőre (Fotó: TV2)

Kikre lehet számítani?

Az első adásban szerencsét próbál egy 19 éves sportoló fiatalember, akinek saját bevallása szerint óriási sikerei vannak a nőknél és abban bízik, hogy szakácsként is helytáll majd. Arra azonban nem számít, hogy érkezik majd mellé egy 28 éves, csinos hölgy is, aki történetesen éppen férjet keres magának. S hogy mi sül ki ebből? A hétfő esti adásból kiderül!

De megméretteti magát egy másik 19 éves fiatal is, Álmos, akinek rendkívül nehéz gyerekkora volt: apja elhagyta három hónapos korában, 6-14 éves kora között pedig anyukájával és az ő akkori párjával éltek. Később kirakták őket az albérletből, ezért nagyapjához kellett költözniük, vele viszont nem jó a kapcsolata. Ugyan Álmos főz az otthoniakra, de a nagypapa sokszor leszólja az ételét. A srác nagyon introvertált, sokszor kiközösítették az iskolában is. A főzéssel most bizonyítani szeretne magának és a környezetének, hogy igenes el tud érni sikereket.