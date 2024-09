Itt a TV2 közleménye, amire az egész ország várt

Drámai, küzdelmes és szórakoztató: talán így lehetne összefoglalni néhány szóban a Séfek Séfe következő szériáját. A játékosok már sokkal tudatosabban készültek a műsorra, az előző évadokból ismerik a Séfek ízlését, sokan nem bízták a véletlenre az étel választást. Az amatőrökben minden eddiginél nagyobb a bizonyítási vágy, a profik pedig nem csak a Séfeknek, hanem a szakmának is szeretnének bizonyítani. A műsorban idén is több százan indulnak, érkezik olyan versenyző, aki a gyerekeinek szeretné bebizonyítani, hogy semmi sem lehetetlen. De jön például egy ex rendőrnő, aki 21 évig dolgozott nyomozóként, de nem sokkal azután leszerelt, hogy a társát elveszítette egy akció közben, azóta keresi önmagát.

Októberben visszatér a Séfek Séfe Fotó: TV2

A válogatók alatt most is futószalagon érkeznek Wolf Andráshoz, Vomberg Frigyeshez és Krausz Gáborhoz az ételek, amelyekről nem tudják ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Ezt követöen a 3 napos tréningen, számos kihívást jelentő feladattal újabb megmérettetés elé állítva a versenyzőket kiválasztják 6 fős csapataikat, hogy aztán a legjobb 18-ból a végén csak egy maradhasson.



Az eddigiektől eltérően, a Séfek idén a tréning szakaszban nehezítéseket osztanak ki, „ajándékokat” választanak egymásnak. Ami azt jelenti, hogy egy versenyzőt választhatnak a másik csapatába, aki teljes értékű csapattagként vesz részt majd a show-ban. Az izgalmas „ajándékok” okoznak némi fejtörést a Séfeknek.



A verseny utolsó megmérettetésén, a döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak. A versenyzők 3 fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, Séfjeik pedig ekkor már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakjai döntenek, olyan szakemberek, akiknek a véleménye irányadó a minőségi vendéglátásban. Az este végén pedig kiderül, hogy ki lesz a Séfek Séfe, ki nyeri meg a tízmillió forintot és a szakmai továbbképzést Franciaország egyik legnívósabb séfiskolájában.



Vendég kóstolók is ellátogatnak újra a stúdióba, mint például: a Next Top Model Hungary versenyzői, focisták és a Spíler TV sport szakértői, rockabilly-sek, tengerészek, szerelmes sztárpárok, de jönnek a Kincsvadászok licitálói és szakértői közül is.



A tét óriási, a séfjelöltek mindent megtesznek azért, hogy kivívják a 3 profi elismerését, és idén érkeznek olyan, minden eddiginél nagyobb viták is, amelyek még a harcedzett Séfeket is megdöbbentették. Krausz Gábornak eddig még nem sikerült nyernie, de ezúttal sem adja fel és bízik abban, hogy az ő csapatából kerül ki a végső győztes.



Séfek Séfe október 14-től minden hétköznap este a TV2-n!