48 éves lett a Hollywood szívtiprója, Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ma az egyik legsikeresebb színész a film fővárosban, az utóbbi évtizedekben több kasszasikerben is szerepelt. A színész Vancoucerben született, ahol négy fiú közül ő volt a legfiatalabb. Édesapja a Kanadai Királyi Lovasrendőrségnél szolgált, édesanyja pedig kiskereskedelemben dolgozott.

Ryan Reynolds fel akarta adni a színészetet, de barátja lebeszélte róla (Fotó: Ron Galella)

Fel akarta adni a színészetet

Reynolds már 13 éves kora óta foglalkozik színészettel, és számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepekben, de 19 éves korában felhagyott a szakmával. Végül barátja, Chris William Martin meggyőzte, hogy próbálja meg újra a színjátszást és költözzön vele Los Angelesbe. Az első sikert a Hillside című tini szappanoperával érte el, innentől pedig egyenes út volt a mára sikertörténet Deadpoolig. 2017-ben Reynolds saját csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán munkája elismeréseként.

Blake Lively előtt is volt házas Ryan Reynolds

Blake Lively és Ryan Reynolds az egyik legikonikusabb párosa Hollywoodnak, azonban több híres szerelme is volt a nagyszájú zsoldos megformálójának. 2002-ben Alanis Morissette-tel járt, akit 2004 júniusában el is jegyzett, de három évvel később közösen úgy döntöttek, hogy szakítanak. A színész nem bánkódott sokáig, még abban az évben Scarlett Johanssonnal kezdett járni, akit egy évvel később el is vett. Sajnos ez a kapcsolat sem volt az igazi filmes szerelem, mert Reynolds és Johanson 2011-ben úgy döntöttek, válnak.

Ryan Reynolds és Blake Lively az egyik legkedveltebb sztárpár a világon (Fotó: AFP)

Végül Blake Lively-val 2010 elején találkozott a Zöld Lámpás című film díszletei között, akivel a forgatás ideje alatt melegedtek össze, majd 2012. szeptember 9-én házasodtak össze. A pár az egyik legkedveltebb a világon, mert gyakran űznek tréfát egymással a közösségi médiában. Lively-nak és Reynoldsnak négy gyermeke született, akiket nagyon védenek a nyilvánosság elől.

Nézd meg a színészről készült galériánkat: