Na erre senki nem számított! Ryan Reynolds családja is szerepel az új Deadpool moziban

A rajongók hónapok – ha nem évek – óta várják tűkön ülve, hogy Ryan Reynolds újra magára öltse Deadpool ikonikus jelmezét és a Hugh Jackman által megformált Rozsomákkal karöltve elszabaduljon a teljes őrület a vásznon. Így nem is csoda, hogy a film zajos siker lett. Ám ha a két főszereplő nem lenne elég, a készítők telerakták poénokkal, utalásokkal és világsztárokkal a mozit, sőt még Ryan családja és egy titokzatos rokon is kapott szerepet.

Hűha! Ryan Reynolds eltitkolt ikertestvére is feltűnhet az új Deadpool filmben? (Fotó: AFP)

Reynolds felesége a szintén híres színésznő Blake Lively, akivel egy másik szuperhősfilm, a 2011-es Zöld Lámpás forgatásán szerettek egymásba, majd 2012-ben össze is házasodtak. Blake-t a legtöbben talán a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatból ismerhetik, ahol hat évadon keresztül alakította Serena van der Woodsen karakterét. A párnak 4 gyermeke van a legidősebb lányuk James 2014-ben született, akit Inez és Betty követett 2016-ban és 2019-ben. Legkisebb gyermekük Olin még csak másfél éves, hiszen 2023 Februárjában látta meg a napvilágot és csak néhány napja derült ki, hogy ő a celebpár első kisfia.

Ennek ellenére máris egy kasszasikerben szerepel, hiszen a Deadpool & Rozsomákban nem csak a színész felesége, de James, Inez és Olin is szerepet kapott. A családból csak Betty maradt ki a moziból, bár erre biztosan jó okuk volt. Persze a gyerekek és Blake karaktere is csak egy rövid cameo szerep és mindannyiuk arcát Deadpool maszk fedi, a stáblistából azonban kiderül, hogy bizony ők is szerepeltek a filmben.

Ryan Reynoldsnak van egy eltitkolt ikertestvére?

A szemfüles rajongók kiszúrhatták, hogy az egyik szintén Ryan által alakított karakter neve mellett, egy bizonyos Gordon Reynolds neve szerepel, aki ezek szerint csak a színész ikertestvére lehet. Nos, ez nem teljesen így van. Úgy tűnik sem Ryan, sem pedig a film készítői nem tudtak nemet mondani egy olyan poénra, amit csak a legnagyobb rajongók értenek majd, így került Gordon neve a stáblistára. A Deadpool sztárjával 2016-ban készült egy interjú, amelyben azt állították, hogy ikertestvérével Gordonnal beszélgetett. Persze később kiderült, hogy Reynoldsnak van ugyan három bátyja, de ikertestvére nincs, és valójában csak a technológia segítségével érték el, hogy Ryanből egyszerre kettő legyen a képernyőn. Ennek ellenére sokan máig azt hiszik, hogy valóban egy ikerpárról van szó.