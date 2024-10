Puskás Peti hatalmas kulisszatitkot árult el a Sztárban Sztár All Stars döntőjéről

A Sztárban Sztár All Stars döntőjében biztosan nem lesz hiány nevetésből és drámából, ugyanis szombat este kiderül: ki az elmúlt 10 évad legsokoldalúbb előadója. Puskás Peti, Oláh Gergő, Peter Srámek mellett egyetlen női versenyzőként, Gubik Petra között dől el, kié lesz a végső győzelem és a dicsőség.

Puskás Peti egyik legmeghatóbb produkciója volt a Fényév távolság, ahol Kaszás Attilát kellett alakítania (Fotó: Máté Krisztián )

Puskás Petinek Majka feladta a leckét

Hihetetlenül gyorsan zakatolt a Sztárban Sztár vonata, elérkeztünk az All Stars évad végéhez. Puskás Peti számára nehezen indult a verseny, ugyanis többször állt a veszélyzónában, ami lelkileg szintén megviselte, megingatta az önbizalmát. De végül annyira meggyőzte alakításaival a nézőket, hogy akár ő is lehet, aki a végén felemeli a trófeát.

− A múlt heti adás után, azt lehet látták is rajtam a nézők, hogy teljesen meghatódtam – kezdte a Borsnak Puskás Peti.

Egyből gratuláltam Tóth Gabinak és Oláh Ibolyának, mert nagyon jó volt Gabival újra együtt énekelni és az Ibolyával is nagyon jó volt a közös munka, de nem tudtam levetkőzni azt az érzést, hogy óriási meghatottság van bennem. Azonnal igyekeztem is a közösségi médiás felületeimen kommunikálni a nézőkkel, hogy mérhetetlenül hálás vagyok és óriási boldogságot éreztem, hogy ott lehetek a döntőben. Régen voltam ilyen versenyhelyzetben és jó érzés, hogy most ilyen jól alakult eddig!

Mindezt úgy, hogy egyszerre több fronton is helyt áll.

− Ez a hetem úgy néz ki, hogy erőmön felül készülök a döntő adásra, ahol két produkcióval lépek színpadra, egy duettel, és egy szólóval úgy, hogy szerdán és csütörtökön a feleségemmel, Bogival a közös darabunkat, a Volt öt évünket játszottuk a Karinthy Színházban. A köztes időben próbáltam most is feltöltődni, pihenni és ezt leginkább otthon, családi körben, a feleségemmel, a kisfiunkkal és a kiskutyánkkal tettem, teszem.

Erre nagy szüksége is van a népszerű színész-énekesnek, hiszen már nyolcadik hete megy a műsor, ami szerinte nem csak fizikálisan, de mentálisan is nagyon igénybe veszi a versenyzőket. A folyamatos tanulás, a koncentráció, állandó próba bent a stúdióban, énekóra, tánc, mindez együtt nagyon megterhelő, Peti mégis minden percét élvezi. A duett produkcióban Curtis lesz a partnere, ő Majka bőrébe bújik, a Füttyös című dalt adják elő. S bár a versenyző nagyon jól táncol, bizonyította is már többször itt az All Stars évadban is, például Madonnaként, még magassarkú cipőben is, de a rapper mozgása feladta neki a leckét.