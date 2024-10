Papp Szabi leleplezte újdonsült komolyságának az indokát: „Jó néhány álmatlan éjszakát okozott már”

Azoknak akik látták a 12 év után visszatért Megasztár első válogató adásait, hamar világossá vált, hogy egy új, de legalábbis komolyabb Papp Szabi ül a zsűriszékben, mint korábban a Sztárban Sztár esetében. Ennek a komolyságnak pedig oka van, hiszen a Supernem zenekar frontembere tisztában van vele, hogy sorsokról dönt, annak pedig súlya van. A Bors Papp Szabival beszélgetett a Megasztár idei évadáról.

A Megasztár zsűritagjaira nagyon komoly felelősség hárul (Fotó: TV2)

„Én ennek mentén álltam neki a zsűrizésnek”

– Nagy öröm, hogy felkértek a Megasztár egyik zsűrijének, hiszen ez egy komolyabb hangvételű műsor, aminek valóban hatalmas a tétje.

Míg a Sztárban Sztár egy ízig-vérig szórakoztató műsor, ahol nincs akkora súlya annak, amit az ítészek mondanak, így több teret enged a humornak, vagy éppen a kollégák zrikálásának.

Én ennek mentén álltam neki a zsűrizésnek. Persze a Megasztár egyik célja szintúgy a szórakoztatás, és azzal is tisztában vagyok, hogy a nézők a humorosabb oldalamat ismerték meg korábban, de mégis próbáltam a szakmai oldalt erősíteni a válogatók során – kezdte lapunknak a népszerű zenész-előadó, aki már jó előre kigondolta, miről is ismerszik meg az a tehetség, aki idén Tóth Vera, Tolvai Reni, vagy éppen Molnár Ferenc Caramel nyomdokain járhat majd.

A Megasztár 1. részétől megtekinthető a TV2 Play-en (Fotó: TV2)

„Van is egy kép a fejemben...”

– A Megasztár fontos az országnak és még fontosabb azoknak a leendő sztároknak, akik itt bontogatják a szárnyaikat és itt vállnak „hernyóból pillangóvá”. Nem beszélve arról, hogy nagyon csinos nyeremény jár idén is a Megasztár győztesének, amellett, hogy egy ország ismeri majd meg a nevét és olyan ünnepelt sztár válik belőle, aki évtizedekre meghatározó alakjává válik a honi popiparnak. Éppen ezért, van is egy kép a fejemben arról, hogy milyen ismérveknek kell megfelelnie az idei győztesnek is.

Ugyanakkor azt is tudom, hogy zsűriként milyen hamar belekeverhetjük magunkat a különböző élettörténetek és élethelyzetek gerjesztette érzelmi viharokba, amit pedig ki kell tudjunk zárni

– fogalmazott a Megasztár zsűritagja, akiben az elhatározása ellenére is ébredtek kétségek a döntéseivel kapcsolatban.