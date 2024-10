Marics Peti nem már rejtegeti: özönlenek a gratulációk

Marics Peti az ország egyik legnépszerűbb zenésze. A WalMar duó egyik tagját valósággal imádják a nők: pimasz stílusa, szókimondó természete, magabiztos csajozási trükkjei egyértelműen a lányok kedvencévé tette. Már most, ilyen fiatalon hatalmas zenei eredményeket ért el, és mi lesz még később? A WalMar Úristen című dala azóta is az egyik legjobban futott sláger, most pedig Peti a Megasztárban zsűrizik. A fiatal énekes most ünnepelte a születésnapját, és már nem rejtegeti a korát. A rajongók nem győztek gratulálni neki.