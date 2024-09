Hátborzongató épületekben éjszakázik a TV2 új műsorvezetője

A Megasztár 12 év után indult újra a TV2 képernyőjén szeptember 22-én, egy héttel később pedig a jól ismert tehetségkutató kísérőműsora a Megamánia is megérkezett, aminek műsorvezetője az egykori szépségkirálynő és színésznő Kárpáti Rebeka és a fiatal közösségimédia sztár, Goják Jana lettek. Bár a fiú a TV nézőknek még talán ismeretlen lehet, de a TikTok-on már több mint 140 ezren követik hétről hétre, ahogy barátaival elhagyatott épületekben töltik a péntek estéiket.

Elstartolt a Megasztár és a Megamánia, meghökkentő hobbija van az új műsorvezetőnek Fotó: TV2

Goják Jana a TikTokon 145 ezer fős követőtábort épített ki izgalmas és hátborzongató élő adásaival. Az újdonsült műsorvezető hétvégente a barátaival indul éjszakai felfedezőutakra elhagyatott kórházakba, iskolákba vagy éppen kastélyokba, amit élőben közvetítenek a követőiknek ParaLive címen. A srácok nagyon felkészültek, kamerákkal, lámpákkal, sőt még paranormális jelenségeket mérő műszerrel is felszerelkeznek egy-egy ilyen úthoz, de még így is gyakori, hogy futásnak kell eredniük a végére.

A Megasztár versenyzőjeként nem biztos, hogy sikert aratna

Jana a műsor kisfilmjében elárulta, szerinte ha a versenybe jelentkezett volna nem valószínű hogy továbbjut.

Nagyon sokan vannak, akiknek nem úgy sikerül a produkciójuk, ahogy szerették volna, és én totál el tudom így magamat képzelni. Szerintem, ha én mennék, biztosan egy ilyen összeállításban lennék benne

– viccelődött a TikTok sztárja, de társa, Kárpáti Rebeka biztosította, ő még így is szurkolna neki.

Reméljük a műsorvezetésbe ennél egy fokkal magabiztosabban vág bele, bár bizonyára új kihívás számára, hogy a TV2 stúdiójában ül majd a nyikorgó padlós elhagyatott kórtermek helyett és olyan sztárokkal beszélget, mint Tolvai Reni és Kökény Attila vagy éppen a Megaházba kukkant be a versenyzők közé. Persze a kulisszák mögött is van bőven olyasmi, amiről leránthatja a leplet, még ha nem is egy titkos szobáról vagy kísértetről van szó, így talán ez is testhezálló feladat lesz neki.