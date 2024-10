„Úgy utált, mint senkit” – Palik László kitálalt Keresztes Ildikóról

Ez így nem jó kifejezés, hanem az, hogy ő barátkozós, amit mond magáról, én azt abszolút el tudom fogadni, de nem úgy barátkozós, hogy aki odajön, az neki a jóbarátja lesz. Mert először is megszagolgatja, másodszor is meg kell, hogy ismerje, harmadszor megnézegeti magának. Most már körülbelül szóba áll velem...