Így csapott a lovak közé Pál Tamás - videó

Pál Tamás gondolt egy merészet és elképzelte, milyen lenne visszarepülni az időben egészen a 19. század elejéig, ahol még lovaskocsival közlekedtek mindenhová. Az énekes A nemzet lánya című, rendkívül érdekfeszítő, kosztümös cseh sorozatra hívja fel a figyelmet akciójával, ami szeptember vége óta elérhető a Direct One-on. A kisvideót elnézve, kijelenthetjük, hogy Tamás abba a korba is remekül beleillene. A bejegyzést ide kattintva tekinthetik meg.

Egy celeb, aki nem akar megfelelni az elvárásoknak

Zdeňka Havlíčková szerelmi élete a korabeli bulvárlapok kedvence volt. A sorozatban egy fiatal lány romantikus történetét ismerhetjük meg, akinek szülei halála után évekig titokban tartották, hogy árva, majd országos jótékonysági lottót tartottak, hogy hozományt gyűjtsenek neki. Ezzel Zdeňka sorsa megpecsételődött: politikusok döntik el helyette, kivel csókolózhat először, és kihez mehet feleségül. Szabadságvágyát és saját boldogságát a cseh nemzeti identitást formáló ingatag történelmi időkben kell megtalálnia úgy, hogy közben mindenki tudta, mi lenne a legjobb neki.

A lázadó hölgy azonban kicsit sem akar megfelelni a feléje támasztott elvárásoknak és ezzel akarva-akaratlanul is népharag zúdul rá. A történet szálait a háttérből egy csoport idős politikus, parlamenti képviselő mozgatja, akik ugyanazzal a beleéléssel és magabiztossággal döntenek a cseh nemzet sorsáról, mint a lázadó tinédzser szerelmi életéről. S hogy sikerül-e Zdeňkának követnie szerelmét, vagy enged a körülötte lévők nyomásának? Kiderül a sorozatból!

A lenyűgöző hatrészes történet az első pillanattól az utolsóig fotelhez láncolja a nézőt.