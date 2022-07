Molnár Anikó lebukott: rátalált a szerelem

Molnár Anikó sokak örömére egyre gyakrabban jelentkezik élő videóval az Instagram-oldalán. Néhány nappal ezelőtt is így tett, amikor a reggeli készülődés pillanataiba engedett betekintést a követőinek. A videót rekordszámú néző tekintette meg, közel 9000-en kattintottak rá, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nagyon sokan kíváncsiak Anikó életére.

Nem mutogatja a pasikat, akikkel randizik, hogy az emberek ne legyenek rossz véleménnyel róla Fotó: TV2

Miközben reggelit készített, arról beszélt, hogy rengeteg üzenettel bombázzák azok az elképesztően kitartó és néha szemtelen, követelőző férfiak, akik szeretnének ismerkedni vele. Anikó kategorikusan kijelentette, senkivel sem akar randizni.

Ezután megmutatta az otthonát, a négy kutyusát, majd a hálószobájába is magával vitte a telefonját és elrendezte az ágyát, amelyen két ágynemű-garnitúra is hevert. Ez kissé furcsa volt, hiszen eddig úgy tudtuk, Anikó a szinglik életét éli. Az egykori nagy Ő megkeresésünkre elmondta, hogy bár továbbra is egyedül él és mindig két embernek elegendő párnát és takarót tesz az ágyára, valóban változás történt a magánéletében.

– Nem élek együtt senkivel, de már nem vagyok magányos. Bővebben majd akkor mesélek róla, ha már gyűrű lesz az ujjamon. Régebben őszintén elmondtam, ha volt valakim. Mutogathatnám azokat a pasikat, akikkel az elmúlt években randiztam két hétig, vagy egy hónapig, de ez hogy csapódna le az emberekben? “Na, ez is egy büdös k*rva…” Holott csak ismerkedek. Az ember sok ételt megkóstol, mire kiválasztja a kedvencét. Nagyon szerencsés az, aki az élete első 5 randijából megtalálja az igazit és együtt marad vele 100 évig – mondta Anikó, aki a párkapcsolatának részleteit és szerelme kilétét elrejti a kíváncsiskodók elől.