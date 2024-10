Mi történhetett? Harry herceg a feleségét hátrahagyva utazott Angliába

Emellett továbbra is folytatódik a jogi harc Harry és a belügyminisztérium között, miután 2020-ban az állami szerv megszüntette Harry herceg fegyveres védelmét az ország területén. A belügyminisztérium szerint ugyanis Harry, mivel már papíron nem a királyi család tagja, nem jogosult az adófizetők pénze által biztosított rendőri védelemre. Így azonban a hercegnek súlyos milliókért kell a saját biztonsági csapatát is magával repültetnie Angliában, és ott elszállásolnia. Az Amerikában élő barátaik szerint ezért utazik ritkán együtt a házaspár, ugyanis a tengerentúlon biztosítva van Meghan és a gyerekek védelme is.