Megszólalt a rendező: ezért készült el valójában A nemzet lánya sikersorozat

Hogy jut el egy magyar-román rendező odáig, hogy egy cseh történelmi sorozatot készítsen?

Ez számomra is egy igazán váratlan fordulat volt. 2018-ban még "A legjobb dolgokon bőgni kell" című első nagyjátékfilmemen dolgoztam Magyarországon, amikor megkaptam egy cseh forgatókönyv első változatát, mondván, hogy sok a hasonlóság az én filmjeim és a történet között. Azóta szerencsésen alakultak a dolgok: le is forgattuk magyar kisebbségi koprodukcióban, és Velencében mutattuk be "Hétköznapi kudarcok" című filmet, Kerekes Vica is szerepel benne. Mivel a film három különálló történetet mesél el, a casting hosszú időt vett igénybe. Ezalatt elég jól megismertem a casting directort, Maja Hamplovát. Egy évvel később felhívott, hogy producere lesz egy sorozatnak, amely a CANAL+ első saját gyártású produkciója lesz Csehországban. Bár már van egy rendező Matěj Chlupáček személyében, Maja rám is gondolt, mert úgy érezte, a kettőnk munkája jól kiegészítené egymást. Valóban, ez egy nagyon cseh történet, de ha belegondolok, aradi lányként nem kell messzire mennem, hogy kapcsolódási pontokat találjak – hiszen mi is a Magyar-Osztrák Monarchia részei voltunk 1871-ben. A saját epizódjaimat Győri Márk magyar operatőrrel forgattuk, az 5. epizódban pedig egy nagyon tehetséges magyar színésznő, Wrochna Fanni is feltűnik, aki lengyelül beszél, hiszen apai ágon lengyel felmenőkkel rendelkezik. Az előkészítés során a munka magyar nyelven is folyt, hiszen a díszlettervező, Boráros Henrich szlovákiai magyar származású.

Rendezőtársával, Matěj Chlupáčekkel milyen volt a közös munka egy ennyire női központú történeten? Felosztották a feladatokat vagy ütköztek a női és férfi szempontok a felvételek során?