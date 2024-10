Oda vannak érte a kritikusok: ezt a sorozatot kár lenne kihagynod!

Egy férfiak uralta világban a nőknek nem volt szava (Fotó: CANAL+)

A nemzet feministája

Érdekes, hogy bő 150 évvel Zdeňka élete után is annyira aktuális kérdéseket tud A nemzet lánya feszegetni, mint a nő helye a világban, a nemzeti öntudat vagy éppen a szabad döntés kérdése. Örökérvényű témák, ami mindenkit is foglalkoztat. Mindez persze nem érne semmit, ha a rendezők, Cristina Grosan és Matěj Chlupáček nem találnak rá Antonie Formanovára. A fiatal színésznő az első pillanatban elhiteti velünk, hogy ő bizony Zdeňka, a nemzet lánya. Eltűnik a színésznő, egy XIX. századi fiatal lány, majd nő, aki küzd a saját sorsa irányításáért. Már az első epizódbeli alakítása igazi színészi bravúr, remélem, hogy azon szerencsés európai színészek közé fog tartozni, akiket Hollywood is felfedez és párhuzamosan tudja mindkét földrészen építeni a karrierjét. A rendezés pörgős, a színészek remekelnek, a díszletek abszolút autentikusak, miközben egy kis modernséget belecsempésztek az alkotók, kicsit elemelve és a mai kor igényeihez közelebb hozva a történetet. A szinkronhangokat nagyon eltalálták, még élvezhetőbbé teszi a sorozatot a magyar színészek munkája.

Kiknek ajánljuk A nemzet lányát?

Röviden mindenkinek, akik szeretik a történelmi filmeket, a múltunk nagy titkait vagy pont megismernék egy nemzet eddig kevésbé ismert figuráját. Fiatal lányoknak szintén egy "must see" darab, ugyanis - sajnos - még mindig kevés az olyan erős és határozott női karakter a mozifilmekben és streaming kínálatban, mint Zdeňka figurája.

