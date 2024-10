„Hozzád érzelmileg leszek hűséges, de a testemet azt nem adom” – megfagyott a levegő a stúdióban, megdöbbentő dolog derült ki Hujber Ferencről és párjáról

Megdöbbentő titkot árult el kapcsolatukról Hujber Feri és kedvese, Szőke Krisztina: kiderült ugyanis, hogy nyitott kapcsolatban élnek.

A szerelmespá egy jelenleg is futó sztárpárshowban engedtek mélyebb betekintést a magánéletükbe, vallomásuk pedig sokakat megdöbbentett. A Valami Amerika sztárja és 18 évvel fiatalabb párja ezért azt is kifejtette, hogy miért döntöttek a szabadabb életmód mellett, kiemelve, hogy ugyanakkor így vannak szabályaik, amit mindketten be kell hogy tartsanak.

„Hozzád érzelmileg leszek hűséges, de a testemet azt nem adom, a testem az én templomom, az én szexualitásommal senki nem rendelkezhet! Ha az nem szabad, akkor én sem vagyok szabad, nem lehetek önmagam. Nálunk ez az, ami egy csodálatos közös pont, hogy mind a kettőnknek lehet minden (...)".

Nálunk a megcsalás, ha már másodszor vagy valakivel együtt, ezen mindenki fönnakadt, de szerintem tök érthető és logikus. A megcsalás az egy nagyon hülye szó, én nem csaltam meg soha, senkit. Akkor csalsz meg valakit, ha hazudozol, ha hazugságspirálba menekülsz, ha letagadod hol voltál, eldugod a telefonodat

– magyarázta Hujber Feri. A színész és volt felesége is ezt a szabadabb életmódot követte, kapcsolatuk azonban így is váláshoz vezetett.

A Szőke Krisztinával kialakított szabályokra kitérve pedig elmondták: