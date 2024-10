Elfajult a veszekedés Hujber Ferenc és párja között: Pofon ütötte Krisztinát, majd rögtön visszakapta

hot!: Emiatt nem izgultatok?

Hujber Ferenc: Dehogy! Biztosak voltunk benne, hogy minden rendben lesz, és így is lett. Egy hónap alatt visszahozta a súlyát, és azóta is nő, mint az őrült! Már most 27 kiló, és az oviban minden gyereknél egy fejjel magasabb. Már a kórházban, a kötelező genetikai vizsgálaton megmondták, hogy 195 centi biztosan lesz.

Színizom az egész gyerek: imádok vele birkózni, de két év múlva már nem tudok majd, mert most, közel négyévesen akkor dönt hanyatt, amikor csak akar.

Szokta mondani, hogy ő nagyon erős, mi pedig helyeselünk, hogy tényleg az, de arra is megtanítjuk, hogy vigyázzon a többiekre. Decemberben lesz négyéves, és lassan hétéveseknek való ruhákat hord.

hot!: Ehhez a hatalmas erőhöz milyen a természete?

Hujber Ferenc: Krisztina és én is elképesztően érzékenyek vagyunk, de hihetetlenül vadak is, és ezt a gyerekben is látjuk. Amikor játszóházba vittem, pillanatok alatt felmérte a terepet, aztán jött-ment, fölmászott a nagyobb gyerekek közé. Hiába mondtam volna, hogy maradjon a lenti részben, így nagyon kellett figyelni rá, és meg kellett tanítani, hogy a nagyobb bizalom nagyobb felelősséggel is jár. Viszont ő volt az egyetlen gyerek, aki odament, és becsukta a játszótér kerítését, amikor az nyitva maradt, mondván, a pici gyerekek nem mehetnek ki, és rájuk vigyázni kell.

Hujber Ferenc drogokról, orvosi segítségről, vadságról is vallott

hot!: Említetted a vadságot. Ez hogyan jön ki belőled?

Hujber Ferenc: Amikor kimentem Angliába, még füveztem; ez ott senkit nem érdekel. Ültünk otthon, én merengtem, megváltottam a világot, és ott megbolondultam. Mert ez a szer az arra hajlamos emberekből nem nyugodtságot vált ki, hanem épp ellenkezőleg: felpörget, indulatossá tesz. Rengeteget veszekedtünk a párommal, mindkettőnkből kijött ez az ősvadság.

Az életem legsötétebb pontja az volt, amikor egy veszekedés során pofon ütöttem Krisztinát. Rögtön visszakaptam. De akkor ott eldöntöttem, hogy ezt azonnal abbahagyom. Ez volt a mélypont, ahonnan elindultam fölfelé.