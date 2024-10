Liptai Claudia a lánya jövőjéről mesélt: elárulta, mi az, amit biztos nem enged meg Pankának

Liptai Claudia köztudottan szoros viszonyt ápol a lányával, annyira, hogy például soha nem hagyna ki egyetlen olyan divatbemutatót sem, ahol Panka is a kifutóra lép. Az első sorból akarja támogatni, illetve büszkén figyelni az egyre szebb karriert befutó gyermekét. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjával most egy ilyen fashion show előtt beszélgettünk.

Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka már 18 éves, és profi modell (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia: „Én nem akarnám, hogy az anyám nézzen”

Clau joggal lehet büszke 18 éves lányára, Gesztesi Panka ugyanis vérbeli profiként visel bármilyen ruhadarot, minden úgy áll rajta, mintha ha ráöntötték volna. Így bátran állíthatjuk, hogy a kifutóra született. Édesanyja elárulta, hogyan viszonyul modellkarrierjéhez:

Mindig nagyon izgulok érte. Ennek a kollekciónak volt már korábban egy ősbemutatója, egyelőre nem tudom, ezúttal mely ruhadarabokat viseli majd. De akkor még nehezítő eszközöket is kapott a kezébe. Ő valamiért mindig azt akarja, hogy én is itt legyek, amit nem értek. Én nem akarnám, hogy az anyám állandóan nézzen, de ő szereti

− mesélte büszkeségtől teli hangon Claudia, aki azt is elárulta, hogy mennyire félti idősebb gyermekét az élet nehézségeitől.

− Azért megvan a magához való józan esze, és azt gondolom, hogy a modellkedés egy nagyon jó dolog, szereti is, szívesen dolgozna akár többet is. Viszont egyelőre még csak most fog érettségizni, így a tanulás kardinális kérdés, illetve, hogy elindítsa a saját életét. Nem irigylem a mai fiatalokat, tényleg nem. Azt látom, hogy nagyon szétforgácsolódottak, szorongóak, úgyhogy nagyon remélem, hogy boldog lesz és jókedvű az életében, mert ez a legfontosabb. Imádja ezt csinálni, barátok között van, Schóbert Larával együtt vonulnak majd.

Liptai Claudia lánya, Panka a Sugarbird legújabb kollekciójának bemutatóján (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia lánya külföldön tanulna

A műsorvezető elmesélte, hogy Panka külföldi továbbtanuláson is gondolkodik, így nem kizárt, hogy érettségi után elköltözik egy időre.

− Igen, ez aktuális kérdés most nálunk, most keresi még a külföldi egyetemi lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy az a legszerencsésebb, ha eldönt valamit és azon az úton végig is megy.

Ha csak nem korbáccsal verik egy egyetemen, én nem fogom neki engedni, hogy egy fél év, vagy egy év után félbehagyja és hazajöjjön, mert szerintem a kitartás az egy olyan, nagyon fontos emberi tulajdonság, amit meg kell tanulni a karrierünk elején. Rá fog jönni ő is, hogy ami rosszak tűnik, vagy csak annak indul, abból is lehet még jót kihozni, hiszen ez is egyfajta tanulási folyamat.

Ennek ellenére nem fogom semmire rákényszeríteni és remélem, hogy itthon marad. Úgy jóval egyszerűbb lenne az életünk, de teljesen megértem azt is, hogy kipróbálná magát egy külföldi egyetemen. De akkor már valami jó helyen, ahová utazhatok majd én is” − árulta el mosolyogva Clau.