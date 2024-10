Liam Payne elképesztő vagyont hagyott 7 éves kisfiára

Liam Payne hirtelen halála alaposan megrázta a világot, hiszen nem csak, hogy túlságosan fiatal volt, de hétéves kisfia sem láthatja őt többet. A kérdés már csak az, hogy mi lesz felhalmozott vagyonának a sorsa.

Liam Payne gyereke elképesztő vagyont örökölhet majd (Fotó: Northfoto)

Liam Payne exszerelme, Cheryl Cole is megszólalt

Bár Liam halálának körülményei vitatottak és rengeteg kérdést vetnek fel, a 31 éves korában meghalt énekes kétségkívül rajongott fiáért. Az énekes 2015 végén jött össze Cheryl Cole énekesnővel, az egykori Girls Aloud tagjával. Kapcsolatuk nem volt hosszú életű, kisfiuk, Bear születése után nem sokkal különváltak útjaik. Cheryl rövid idő után törte meg a csendet és arra kérte a világot, hagyjanak békét nekik a gyászban.

Liam nem csak egy popsztár és híresség volt, hanem egy gyermek, egy testvér, egy nagybácsi, egy kedves barát és a 7 éves fiunk apja. A fiunké, akinek most szembe kell néznie a valósággal, hogy soha többé nem láthatja az édesapját

- írta bejegyzésében.

A Mirror tudni véli, hogy Liam vagyona 46 millió angol fontot, vagyis körülbelül 22 milliárd forintot ér. A felfoghatatlan összegről Liam egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, mindene a fiáé lesz.

„Az életem most az övé, a pénzem az övé. Tulajdonképpen több olyan cégem is van, amelyek már működnek, és egy nap ő is vezetheti őket, ha akarja, vagy akár el is adhatja őket.”

Vélhetően tehát minden vagyonát kisfiára hagyta. Bár Cherylnek és Liamnak voltak hullámvölgyeik, azért próbáltak megosztozni a gyereknevelésén és nem volt kétséges, hogy a One Direction énekese még a sötétebb pillanataiban is mindig fiára gondolt. Liam Payne szerda este halt meg, miután Buenos Airesben lezuhant a CasaSur hotel harmadik emeletének erkélyéről.