Kulcsár Edinának feszültek a követők: tényleg veszélyezteti ezzel a babák egészségét?

A terhességgel és a szoptatással kapcsolatban a nők már kislánykorukban megtanulják, hogy ilyenkor nem lehet akármit elfogyasztani. Az ugyanis, hogy mit viszünk be a szervezetünkben ebben az időszakban, jelentősen befolyásolja a kisbabánk egészségét. Szigorúan tilos például dohányozni és alkoholt fogyasztani, nem javasolt az étcsokoládé sem, emellett a kávéval is csínján kell bánni. Kulcsár Edina egy nagy bögre kávéval jelentkezett be, ami miatt a rajongók meglehetősen kiakadtak. Volt-e azonban erre okuk?

Kulcsár Edina jelenleg szoptat

Kulcsár Edina immáron négy gyermek boldog édesanyja. Az első két kicsi, Medox és Nina még az előző házasságából született, és Csuti imádja minden idejét a gyermekeivel tölteni. A házasságuk azonban véget ért, ugyanis Kulcsár Edina beleszeretett a híres gengszter rapperbe, G.w.M-be, akinek szintén volt már két gyermeke előző házasságából. Amint azonban a szerelmük bimbózni kezdett, gyümölcsöt is hozott: alig, hogy hivatalossá tették a kapcsolatukat, bejelentették, hogy egy kislányt várnak. Amara tündéri, és nem sokkal a születése után ismét terhes lett Edina. Dion megszületett, gyönyörű baba, Edina pedig kávézik.

Túlélő kávé

- írta a tegnapi, korlátozott ideig látható sztorijához Edina, kezében pedig egy csésze kávét tart.

Ezen sok rajongó megdöbbent, hiszen a legtöbb kismama nem mert koffeint fogyasztani szoptatás alatt. De valóban szigorúan tilos? Nincs kiskapu?

De bizony van! Várandósság alatt nem tilos a koffeinfogyasztás, azonban a napi 200 mg mennyiséget nem ajánlatos túllépni a baba egészsége érdekében. Viszont fontos figyelembe venni, hogy a terhesség során lezajló élettani folyamatok megnövelik a koffein felezési idejét, vagyis a kismamák szervezetében hosszabb a koffeinhatás. Ezen kívül a magzatba a méhlepényen át, illetve a magzatvízből bejutó koffeint a magzat az első három hónapban nem tudja lebontani, bár később már igen. A terhesség és főleg a szoptatás idején mindenképpen célszerű mellőzni a koffeint tartalmazó termékek fogyasztását - írja a WellandFit.

Ha tehát Edina lájtos kévét iszogat, abból baj nem lehet!