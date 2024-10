Nem kertelt Kulcsár Edina: "Magamat akarom becsapni"

Kulcsár Edina négy gyermek édesanyja, és ezt sosem csinálná másképp, hiszen a gyermekei az egész világot jelentik számára. A plusz kilók a szülés után viszont még nem mentek le nála teljesen, és bár ezt titkolhatná – jól sikerült fotókkal –, de ez egyáltalán nem szándéka.

Kulcsár Edina immár négy gyermek édesanyja Fotó: Ladóczki Balázs

Nyilván mindenki próbálja a legjobb formáját mutatni, sokszor én is, hiszen ha most azt mutatnám, hogy 4 gyerek után lóg a hasam, akkor mindenféle bántó szavakat kapnék. Ha olyat mutatok, ami nincs (ahogy jelen esetben is), akkor meg azt kapom, kit akarok ezzel bacsapni? Igazából én magamat szeretném becsapni, de csak átmenetileg, mert ezzel is motiválom saját magam, és látok elérhető célt

– magyarázta friss Instagram-posztjában Edina, utalva arra a fotóra, amin tökéletes alakkal látható.

– A kép nincs módosítva. Csak tudom, hogy kell előnyösen beállni, anyukám tud jó szögből fotózni, meg nyilván az alakformálós ruha is sokat hozzáad a képhez, hiszen sajnos nem ilyen az alakom jelenleg. De majd ilyen lesz, mert teszek érte. És kedves anyuka társaim… mielőtt valaki megkérdezné, hogy most tényleg ez a legfontosabb? Nem! Nem a legfontosabb, de igen, a fontos listámon szerepel! Szeretném formában tartani magam és szeretném, ha a gyerekeim és a családom büszkék lennének rám (ezért is). Szóval, igen! Mától hivatalosan is elkezdem az edzést! – jelentette be Edina, akinek a fotóját ide kattintva nézheted meg.