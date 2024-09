Köllő Babett pályát tévesztett? A topmodellek is elbújhatnak a színésznő szépsége mögött

A TV2 sztárja, Köllő Babett elsősorban színésznőként vált ismertté, emellett műsorvezetőként is tevékenykedik, valamint a Sztárban sztár leszek! egyik Mestereként is láthatták már őt a nézők a tévé képernyőjén. Ugyanakkor nemrég fény derült arra, hogy akár a modellek között is megállná a helyét. Lehet, hogy pályát tévesztett a színésznő?

Pályát tévesztett Köllő Babett? / Fotó: Nagy Zoltán

Amikor Kiss Márk csodái életre kelnek a kifutón, én meg modelleset játszhatok topmodellek mellett. Ilyen egy normál vasárnap

– jegyezte meg Instagram-oldalán Babett, ahol egy teljes fotósorozatot osztott meg az eseményről: többek közt arról is, hogyan vonult végig a kifutón.

A követői nem győztek álmélkodni.

Kedves Babett! Te pályát tévesztettél! Nagyon csinos vagy! Jól áll rajtad minden!

– áradozott az egyik rajongó.

Nem bántásból, de a legtöbb topmodell elbújhat melletted/mögötted!

– jelentette ki egy másik kommentelő.