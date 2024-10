Kőkemény dekoltázst villantott Szabó Zsófi - Fotó

Szabó Zsófia magyar színésznő, műsorvezető. Szabó Gyula Kossuth-díjas színművész lánya. szeptember 22. ünnepelte 36. születésnapját, amiről egy egész cikkben megemlékeztünk. Hiszen fiatal kora ellenére komoly karrierutat tudhat maga mögött.

Szabó Zsófi / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

A Mokka műsorvezetője pedig nem is aprózza el az élvezeteket, ugyanis egy újabb nagy dobásra készül, hamarosan meg fogja mutatni azt is, hogyan táncol. Nemsokára a Tv2 Dancing With The Stars című műsorában láthatják a nézők, ahol Andrei Mangra oldalán mérkőzik meg a legjobb táncos címért. Az amúgy is bomba formában lévő Szabó Zsófi, még szexisebb, mint valaha a táncpróbáknak köszönhetően.

Ezt pedig Instagram-oldalán bizonyította be egy dögös fotóval és egy rövid videóval. Zsófi egy szexi, rövidre szabott, csillogó rózsaszín ruhában fogja ropni először a Dancing színpadán. Ám valószínűleg a ruhadarab hasnál kivágott része vonzza leginkább a férfi tekinteteket, valamint a dekoltázs, amit alaposan kiemel.

„Tegnapi hangulat” – írta bejegyzéséhez Szabó Zsófi, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

- Már csak 22 nap - annyira várooom, tudom hogy ügyes leszel Zsófi!!

- Szuper foto! Nagyon szép vagy

- Azta a mindenit! Gyönyörű vagy!

- üzenték Zsófinak a rajongói.