Belegondolni is szörnyű, mit élhetett át Hódi Pamela és Berki Krisztián közös kislánya, Natika, amikor azon a tragikus péntek reggelen, 2022. május 6-án megtalálta édesapja élettelen testét Berki IX. kerületi lakásán. Hihetetlen, de Natikának volt annyi lélekjelenléte, hogy amikor érezte, nagy a baj, felhívta apukája telefonjáról azt a személyt, akivel Berki életében utoljára beszélt. A tragédiára végül így derült fény.

Hódi Pamela kamerák előtt vallott arról, hogy van most Natika (Fotó: Máté Krisztián)

Az élet azonban – bármilyen nehéz is – megy tovább. Hódi Pamela most a Palikék Világa Ilyen az élet című műsorának vendégeként mesélt elérzékenyülve arról, hogy van a lánya több mint két évvel Berki Krisztián halála után. Elmondta, a családban egyáltalán nem tabu Berki Krisztiánt emlegetni, épp ellenkezőleg! Natika sokat emlegeti az édesapját, és a temetőbe is rendszeresen kijárnak, hogy apró ajándékokat, virágot vigyenek a sírra.

– Bátran ki merem jelenteni, hogy jól van. Szoktunk beszélgetni apáról, tehát nincsen besöpörve a szőnyeg alá, nem akarjuk elfelejteni apát. Neki rengeteg emléke van az édesapjáról. »Anya, itt olyan illat van, mint amikor apával odamentem, meg amikor apa ezt vette nekem«.

Neki nagyon-nagyon sok emléke van az apukájáról, és ezeket ő bátran ki is mondja, és ezzel is erősíti szerintem magában ezeket az emlékeket, és ez szerintem egy tök jó dolog.

Alapvetően jól teljesít az iskolában, vannak barátai, otthon minden rendben van. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy át tudtuk őt segíteni ezzel ezen a nehéz időszakon. Hozzáteszem, ehhez egy ilyen nagyon-nagyon erős családi háttér kellett, amit Bence meg én adtunk meg neki, meg nyilván a kistesója – kezdte Hódi Pamela férje elvesztése kapcsán.

Hódi Pamela korábban pszichológushoz is elvitte a lányát

Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen tragédiát nem lehet külső segítség nélkül feldolgozni, és egy darabig Pamela is azon a véleményen volt, hogy pszichológus kell Natinak. A szakemberek azonban egybehangzóan azt állították, hogy a kislány jól van.

– Nem erőltettem rá Natira azt, hogy itt van ez az idegen néni, mutatkozz be, majd feltesz neked 86 kérdést, azokra te nyugodtan válaszolj. Miért válaszolna? Nem kell, hogy válaszoljon. Elvittem pszichológushoz, azt mondta a pszichológus, hogy vele minden rendben van, nem kell járnia. Mindenki azt mondta, hogy ez így nincsen rendben, ezért elvittem egy másik pszichológushoz, és ő is azt mondta, hogy Nati rendben van.

Ez azért van, mert velem olyan a kapcsolata, hogy az anya-lánya kapcsolat feletti. Szóval valahogy úgy kezel engem Nati, vagy talán én őt, mintha a pszichológusa lennék. Annyira szoros, bizalmi kapcsolatban vagyunk, hogy őneki bőven elég az, ha amit érez, azt velem meg tudja beszélni.

És én mindig jó tanácsokat adok neki, meghallgatom, és neki az elég – magyarázta Pamela, aki azt is elmondta, Natika gyakran ír levelet is az apukájának, a sírjára pedig nem is olyan rég egy gyerekrajzot készített.