Harry herceg a gyerekeivel együtt térhetne haza karácsonyozni, azonban komoly dilemmát okoz számára a döntés

Nem lennénk Harry herceg helyében, akit haza húz a szíve, azonban egyelőre nem érzi úgy, hogy alkalmas lenne a helyzet ahhoz, hogy a kisgyerekeivel együtt látogasson haza. A tékozló herceg több évnyi hallgatás és távolmaradás után egyre gyakrabban repül haza egyedül Angliába, és több jelét is mutatja a békülési szándékának. Nemrég például egy temetés miatt repült haza, és titokban találkozott a nagybátyjával is Earl Spencerrel, aki meghívta magához Harryt és az egész családját karácsonyra. A herceg most nehéz döntés előtt áll, ugyanis a kisfiának Archibaldnak és a kislányának Lilibethnek ritkán akad ilyen lehetősége rá, hogy megismerjék az unokatestvéreiket, akiket évek óta nem láttak. Emellett Károly király korábban már utalt rá, hogy szeretne személyesen is találkozni a két kis unokájával, így amennyiben hazatérne Harry a családjával, biztos, hogy lehetőséget keresnének rá, hogy a nagypapa is láthassa a kicsiket.

Harry herceg a családjával együtt térhet haza karácsonykor Fotó: ZUMAPRESS.com

Ingrid Seward királyi szakértő kifejtette a véleményét arról, hogy konfliktushoz vezethet a családon belül, hogy hol töltse Harry herceg, Meghan Markle, és két kisgyermekük az ünnepeket. Évek óta ugyanis először akár a rokonságuk két ágához is csatlakozhatnának a gyerekeikkel, ahol Lilibet és Archi találkozhatnának az unokatestvéreikkel, akikkel sosincs lehetőségük időt tölteni. Ehhez azonban egy megoldhatatlannak tűnő feltételnek teljesülnie kellene.

Van ez a biztonsági probléma, amely még mindig nem oldódott meg. Harry azt mondja, hogy addig nem hozza haza a családját, amíg nem érzi őket biztonságban. Azt hiszem, hogy komoly dilemmát okoz a családi életükben, hogy a gyerekek egyre idősebbek, és nem ismerik az unokatestvéreiket, nem emlékeznek rájuk kiskorukból

- kezdte beszámolóját a királyi író, majd leszögezte -

Éppen ezért úgy gondolom, hogy Charles Spencer meghívása vonzó lehet, mert ott találkozhatnának a kis unokatestvéreikkel. Ez azonban sok kérdést felvet. Harry találkozik-e az apjával? Ez pedig fel dob még egy kérdést, hogy Károly király egyáltalán elhívná-e Harryéket karácsonykor Sandringhambe.

A szakértő arra utalt, hogy Harry herceg évek óta jogi harcban áll a brit Külügyminisztériummal, amely visszavonta az adófizetők pénzén fenntartott rendőri kíséretet Harry családjától. Döntésüket azzal indokolták, hogy ha a sussex-i házaspár nem dolgozó tagja az uralkodócsaládnak, akkor milyen jogon várják el a biztonsági kíséretet az angol rendőrségtől.