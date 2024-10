Gyönyörű kismama Weisz Fanni, megmutatta kerekedő pocakját - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Weisz Fanni még júniusban sokat sejtető fotókkal utalt arra, hogy két nagyon fontos változás is történt az életében. Egyrészt eljegyezték, másrészt anyai örömök elé néz.

Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Azóta kiderült, hogy a modell kisfiút hord a szíve alatt, akit már nagyon várnak kedvesével. Fanni most egy gyönyörű kismamafotót mutatott magáról a közösségi oldalán.

A 32. évem legnagyobb ajándéka, hogy anya lehetek. Karácsonykor már a kis angyalkámmal együtt örülhetünk az év legszebb ünnepének

- közölte még korábban Weisz Fanni, amiből egyértelmű, hogy már nem kell sokat várnia, hogy kezébe vehesse születendő gyermekét.

Ezt bizonyítja legfrissebb fotója is, amin egyértelműen jól látszik milyen nagy már a kerekedő pocakja. Nemrég egyébként egy kész fotósorozat készült a büszke kismamáról, ami érthető, ugyanis ez egy nagyon fontos és meghit időszak egy nő számára.

Legfrissebb, szombati fotóján Weisz Fanni egy tökéletes sminkben, tökéletes hajjal és egy testhez simuló, hátul kivágott fehért ruhában öleli át széles, angyali mosollyal a pocakját, és benne növekvő kisfiát.

„Élmény volt a mamafotózás, imádtam minden másodpercét! Köszönöm az egész csapatnak! ” - írta varázslatos fotójához Weisz Fanni, akinek a bejegyzését ide kattintva tekintheted meg.

„Még ebben a szeszélyes időben is meg kell találni a nap kis boldogságait. Számomra most Fanni képei adják ezt az örömet! Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy ilyen csodákat alkothattunk együtt! Még mindig a találkozásunk hatása alatt vagyok – Fanni egy leírhatatlanul kedves, igazi nő, aki pozitív energiával árasztja el a környezetét. Hálás vagyok ezért a fantasztikus csapatmunkáért, az eredmény pedig magáért beszél!” - írta a kismamafotózásról maga a fényképész, aki valószínűleg Fanni barátnője is egyben.

- Gyönyörű vagy Fanni!

- Gyönyörű kismama vagy!

- írták a kismama fotóhoz Fanni rajongói, amit még Köllő Babett is egy szívecskével jutalmazott.