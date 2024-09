Sokkolta a világot Maggie Smith most előkerült interjúja: sosem nézte meg a sorozatot

A 89 évesen elhunyt színészlegenda, Maggie Smith korábban Graham Norton műsorvezetőnek vallott arról, miként is viszonyult a Downton Abbey sorozathoz és ikonikus karakteréhez - írja a Life.

Meghalt a legendás színésznő / Fotó: Northfoto

Maggie Smith örült, hogy végetért számára a Downton Abbey

A színésznő pénteki halálát követően újra felbukkant az interneten a 2015-ös interjú, amelyben Smith a pályájáról beszélt. Maggie 2010-től 2015-ig alakította Violet Crawleyt, Grantham özvegy grófnőjét a korabeli drámában, melyre máig az egyik legkiemelkedőbb szerepeként emlékeznek. A színésznő annak ellenére, hogy a kritikusok szerint is briliáns volt a karakterben és imádták szellemes beszólásait, elmondta, örül, hogy vége (számára) a sorozatnak. „Amire véget ér a forgatás, Violet 110 éves lenne, így nem tudtam tovább folytatni, egyszerűen nem lett volna értelme” - mondta.

Graham azt is megkérdezte a színésznőtől, hogy valaha visszanézte-e a kosztümös sorozatot, amire Smith határozott nemmel felelt. „De ha akarom, még meg tudom... ” – tette hozzá.

A Downton Abbey-beli fia is búcsúzik tőle

A történelmi drámasorozatban Hugh Bonneville alakította a Violet fiát, Robertet: most ő is gyászolja. „Bárki, akinek valaha is volt közös jelenete Maggie-vel, tudja, milyen éles szeme, éles esze és félelmetes tehetsége volt. Nemzedékének igazi legendája volt, és szerencsére tovább fog élni oly sok csodálatos szerepben. Részvétem a fiúknak és a családjának” - nyilatkozta a BBC-nek.