Feladta a cipzár: kibuggyantak Vasvári Vivien hatalmas mellei a szűk ruhából – fotó

Vasvári Vivien – sportolói múltjából is adódóan – mindig odafigyelt arra, hogy egészségesen éljen így, a jó genetikájának és kitartó munkájának köszönhetően nem is volt kérdés, hogy édesanyaként is brutálisan szexi lesz.

Fotó: Bánkúti Sándor/ Bors

Erre pedig ékes bizonyíték a közösségi oldala, ahol rendszerint oszt meg magáról dögös tartalmakat, amiket elnézve bizony senki sem mondaná meg, hogy a sikeres üzletasszony már három gyönyörű gyermek édesanyja.

Vasvári Vivien szexi Baywatch szettje mindent visz

Legfrissebb fotóin a Baywatch világát idézi meg, annyi csavarra, hogy a szőke sztármami az ikonikus, piros fürdőruha helyett rózsaszínre esett a választása. Követői pedig szinte nem is találják a szavakat a mesés látványtól,

„Nagyon csinos vagy! Jól áll neked a pink és a lila együtt!”

„Hey Barbie”

„A szerelem mindent rózsaszínre fest”

– írták mások mellett a fotókhoz.