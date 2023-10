Köllő Babett piros fürdőruhában villantott – Fotó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, vasárnap este Köllő Babett úgy vonult be a Sztárban sztár leszek! színpadára, mintha Pamela Anderson bőrébe bújt volna. Szexi ruhájával és hajkoronájával is megidézte a szexszimbólumot.

Köllő Babett / Fotó: TV2

Úgy látszik a stílus nagyon megtetszett Babettnak és a stylistjának is, ugyanis még rá tudtak tenni egy lapáttal. A színésznő annyira fellelkesült, hogy piros fürdőruhát ragadott, amiben valóban megszólalásig hasonlított Pamela Andersonra és ikonikus szerepére.

„Ha már a tegnapi adás után sokan Pamela Andersonhoz hasonlítottak,a show után lőttünk pár képet a lakóautóban.Nyilván @kissmark_official ötlete volt és kb 2 perc alatt szerzett egy piros fürdőruhát iis. Hát így lettem egy rövid időre szexszimbólum. ( Amúgy élveztem )” - írta Babett szexi fotójához, ráadásul 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében egy rövid videóban is bemutatja fiatalokat megszégyenítő alakját a piros fürdőruhában.