"Ez mi?" - durva kritikát kapott Kulcsár Edina, férje védte meg

Instagram-oldalán tett közzé egy videót Kulcsár Edina, a felvételen csupán annyi történik, hogy a sztáranyuka megigazítja magán kabátját, majd magabiztosan a kamerába tekint. Ám ez a mozzanat az egyszerűségével kavart nagy port a kommentszekcióban!

A sztáranyuka bomba formában van! (Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot Archív)

Ez mi akar lenni?

- tette fel a kérdést egy kommentelő, aki nem értette a videó célját. Volt, aki szerint Edina a magabiztosságát mutatta meg, ami kapcsán később azt is megjegyezte a kritikus hozzászóló, hogy ő nem szokta mutogatni magát, és ezt teljesen feleslegesnek is tartja.

Legszebb vagy a világon szerelmem

- írta a felvételhez G.w.M, ezzel elterelve a figyelmet az akadékoskodókról.

Ilyeneket ír egy igazi férfi a szerelmének a feleségének! Tényleg szép vagy Edina

- jegyezte meg egy másik hozzászóló. Kulcsár Edina egyre nagyobb betekintést enged az életébe, így a sok támogató hozzászólás mellett rendre kritikát is kap. Sokszor mutatja meg gyermekeit is, így olykor nevelési tanácsokat is osztogatnak neki... Kétgyerekes anya volt, amikor Csutival úgy döntöttek, külön utakon folytatják, 2022 januárjában jelentették be válásukat. G.w.M személyében talált rá ismét a szerelem, akivel 2023 februárjában összeházasodtak, majd májusban megszületett kislányuk, azóta pedig egy kisfiúval is bővült a család.

Ha kíváncsi vagy a nagy port kavart felvételre, IDE kattintva nézheted meg!