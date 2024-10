„Édes, csoda szép, gyönyörűség” - Nagyot nőtt Kulcsár Edina és G.w.M gyermeke - fotó

Kulcsár Edina időnként megoszt egy-egy fotót gyermekeiről, követői az Instagramján pedig rendszerint úgy vélekednek mindannyiukról, hogy mennyire tüneményesek.

Fotó: Szabolcs László

Edina most Amarát mutatta meg a rajongóknak, akitől most teljesen elolvadtak. A cuki kislány nagyot nőtt az elmúlt időszakban, és már vagány ruhákba öltöztetik a szülei. Most egy kis farmerkabát és egy rózsaszín sapkát viselt.

Meseszép kislány, nagyon hasonlít rád

- írta Edinának egy követője.

De édes csodaszép gyönyörűség

- fogalmazott egy másik kommentelő.

Gyönyörű kislány Amara! De nagy kislány lett, vagány a kiscsajszi!

- tette hozzá egy másik.

Én még ilyen csodaszép kislányt nem láttam

- értett egyet még valaki.

