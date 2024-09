Óriási a nyomás Peter Srámeken, barátja bőrébe bújik szombaton a Sztárban Sztár All Starsban

Óriási a nyomás a Sztárban Sztár All Stars versenyzőin. Pláne, ha egy olyan ember bőrébe kell bújniuk, aki a magánéletében közel áll hozzá és a barátja.

Peter Srámek múlt héten hatalmas sikert aratott Tóth Gabi dalával a Sztárban Sztár All Stars színpadán Fotó: TV2

Peter Srámek számára ismerős terep a Sztárban Sztár All Stars színpada

Peter Srámek éppen ezért most extrán jól szeretne teljesíteni a szombati élő show-ban, ugyanis a Karthago frontembereként versenyez.

Könnyebb egy olyan előadó produkciójával a színpadra állni, aki külföldön él, vagy sajnos nincs közöttünk.

– Úgy már nem kell tartani a negatív kritikájától, vagy esetlegesen nem sértődik meg, ha nem látja tökéletesnek az előadást. De legyen szó bárkiről is, maximalizmussal kell csinálni, egyrészt azzal a céllal, hogy minél tovább menetelhessen az ember a műsorban, másrészt mert pont az a Sztárban Sztár All Stars lényege, hogy minél hitelesebben vigyük színpadra a hírességet – kezdte lapunknak Peter, aki míg múlt héten Tóth Gabi, most pedig Takáts Tamás bőrébe bújuk, aki nem mellesleg jó barátja.

Sok évvel ezelőtt találkoztunk először egy társaságban, sokat beszélgettünk, és nagyon megkedveltem.

– De ez kölcsönös, mert bármilyen műsorban szerepelek, a feleségével mindig felhívnak, gratulálnak. Gyakran beszélünk telefonon, és ha időnk engedi, találkozunk, ha más nem egy-egy tévéfelvételen. Izgulok, és számomra hatalmas kihívás, hogy őt fogom alakítani, ha meglátja, szerintem büszke lesz rám. A dal sem könnyű, ma este kiderül, melyik slágerre esett a választás. Tudom, hogy ezt Tamás is nagyon szereti, és a koncerteken mindig felcsendül. A tévénézőknek is egészen biztos ismerős lesz – mondta mosolyogva az énekes.

Szerencsésnek tartja magát

Peter az utóbbi hetekben egyik helyről a másikra rohan. Ha épp nem a színpadon áll, akkor stúdiózik, vagy próbál az októberi nagykoncertjére, most pedig már készül az élő show-ra. Fárasztó időszak, de nem bánja.

Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztam.

– Jelenleg is készül az új lemezem, ami novemberben kerül kiadásra. Lesz egy nagykoncertem, amit már próbálunk, közben a közönségemet sem hagyhatom cserben. Van bőven fellépésem, ennek ellenére nem tudtam nemet mondani a TV2 megkeresésére. Nagyon szeretem ezt a műsort, ami nem ismeretlen terep nekem, hiszen korábban már szerepeltem benne. Az, hogy a múlt heti produkciómat ennyire sokan szerették, különös büszkeséggel és jóérzéssel tölt el.

Nem mondom, hogy nem fárasztó most minden feladatomnak eleget tenni, de nem bánom.

– Szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Nem sok időt tudok most otthon tölteni, de ez egy ilyen időszak – mondta mosolyogva Peter.