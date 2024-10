Durván kiakadt a Kőgazdag Fiatalok sztárja: „Számomra most ennek itt van vége”

Dulin Metta, a Kőgazdag Fiatalok 2. évadának sztárja egyáltalán nem arról híres, hogy visszafogja magát, sőt gondolkodás nélkül beleáll bárkibe, ha nem egyeznek a nézeteik. Ezt az első héten már a műsor új szereplője, Vanda is megtapasztalhatta, ugyanis szinte már az első pillanatban egymásnak feszültek. Most azonban nem rá, hanem egy pasira akadt ki, aki úgy tűnik, végzetes hibát vétett a randin.

A Kőgazdag Fiatalok szereplőjének újabb traumatikus randiban volt része Fotó: Dulin Metta

A Kőgazdag Metta néven is ismert lány egy ideje szingli és bár próbálkozik a randizással, úgy tűnik, egyelőre nem sok sikerrel. A műsor egyik múlt heti adásában egy olyan férfival hozták össze, aki bár jógaoktatónak mondta magát, valójában csak Metta lábaihoz szeretett volna közel férkőzni, pontosabban a lábujjaihoz, amire végül gyűrűt is húzott. A traumatikus élmények itt azonban nem értek véget a számára, ugyanis most egy újabb férfival találkozott, aki szintén nem tudott bevágódni nála. A lány köztudottan nagy állat- és természetvédő, emellett pedig vegetáriánus is, ám a kiszemelt lovag ezt nem igazán vette figyelembe és egy olyan középkori stílusú étterembe vitte szíve hölgyét, ahol az étlapon hús hússal szerepel.

– Én nem eszem húst! – jelentette ki dühösen, amikor egy hatalmas kétszemélyes hústálat tettek az asztalra.

Hús nélkül hogy lehet élni?

– döbbent le az udvarló, ami Mettát csak még inkább felbőszítette.

Tetőtől talpig húsmentes vagyok és eléggé élek

– válaszolta sértődötten.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja nem finomkodott

A szőke szépséget annyira felbosszantotta a helyzet, hogy úgy döntött, ezek után egy percig sem óhajtja tovább elviselni randipartnerét.

Itt hagylak. Számomra most ennek itt van a vége

– közölte, miközben felállt az asztaltól és távozott.