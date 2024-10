Újabb hírek érkeztek Dudás Miki édesapjáról: megszólalt a nagyapa is

Múlt héten derült ki, hogy Dudás Miki édesapját augusztus végén megtámadták és olyan brutálisan megverték, hogy sérüléseiből már sosem épülhet fel. A kajakozó a közösségi oldalán osztotta meg a történetet a megrázó fotókkal és elmondta, édesapja kómában fekszik, és az életéért küzd. Dudás Miki családja teljesen összetört, édesanyja már élni sem akar a történtek után. Most a Tények Pluszban az olimpikon és nagyapja szólalt meg és adott hírt a fiáról.

Dudás Miki édesapja továbbra is az életéért küzd, megszólalt az olimpikon nagyapja (Fotó: RTL / hot magazin)

„Borzasztóan néz ki”

Dudás Miki nagyapja így fogalmazott a Tények Pluszban:

- Ezt lelkileg nem lehet leírni. Annyira fáj. Az első pillanatban rettenetesen rosszul éreztem magam, mert a fiam a mindenem. Nem bírtam összeszedni magamat, még most. Nincsenek összejövetelek többé, ha elmegyek hozzájuk már nem látom, csak hazamegyek és egyedül vagyok. A fiam már soha többet nem lesz olyan, mint volt. Az állapotán semmit sem fog változtatni, az hogy tettesek mennyit ülnek börtönben.

Dudás Miki is megszólalt, aki a legrosszabbtól tart:

Nem fog tudni beszélni, járni, pelenkázni kell. Csúnya ilyet mondani, de ennél talán jobb is a halál, mint, hogy valaki élőhalottként éljen. De bejárunk hozzá a kórházba, mindig hangüzenetet veszünk fel neki a lányommal és lejátsszuk neki a kómában. Borzasztóan néz ki

Dudás Miki gyerekei is nagyon hiányolják a nagypapájukat, aki még ha túl is éli a kegyetlen támadást, már sosem lesz a régi. A kajakozó kijelentette, már elvesztette az édesapját és csak abban reménykedik, hogy a támadói megkapják ezért a büntetésüket. Most a támadók ügyvédje is megszólalt:

Ezt senki sem akarta. Bocsánatot kértek és személyesen is szeretnének, de ezt jelenleg a másik fél miatt nem szeretnének megtenni. Ők elmondtak mindent, megnevezték a társaikat és ilyen formában elismerték, amit tettek. De nem gyilkosok, mint, ahogy állítják.

Dudás Miki felesége támogatja a sportolót

Ugyan néhány hónappal ezelőtt Dudás Miki, párja Szigligeti Ivett elköltözött férjétől, most azonban úgy tűnik, hogy a szívszorító tragédia újra közelebb hozta egymáshoz a párt és láthatóan Ivett igyekszik mindenben támogatni gyermekei apját. Ám hiába Dudás Miki és Szigligeti Ivett békülése, a család már sosem lesz a régi egy ilyen feldolgozhatatlan tragédia után.