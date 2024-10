Dudás Miki apja állapota romlik: Megfenyegettek, hogy agyon fogják verni őt

Dudás Miki édesapját múlt héten támadták meg egy benziknkúton, összesen hatan szálltak ki két kocsiból és olyan kíméletlenül megverték, hogy azóta is kómában fekszik. A sportoló részletesen beszámolt a kegyetlen támadásról.

Dudás MIki nem tudta megvédeni édesapját (Fotó: RTL)

Pletykából indult az egész

Miki a TV2 Mokka adásában mesélte el, mi is történt valójában:

− Egy pletyka miatt indult el az egész, a piacon, ahol dolgozunk, egy nő azt terjesztette Apukámról, hogy megcsalja Anyukámat. A dolog hónapok óta tartott, a szüleimnek majdnem ráment a házassága erre, mert rengeteg vita született ebből. A nő a piacon rejtett számról hivogatta Apukámat, sőt másokkal is felhívatta. Édesapámnál egy idő után betelt a pohár és alaposan kiosztotta ezt a nőt - kezdi Miki.

A piacon dolgozó “kenyeres csajszi”, ahogy Miki mondja, azonnal szólt az öccsének, aki bokszoló.

− Nem hivatásos sportolóról beszélünk, de azok közül, akik kijöttek a helyszínre, volt egy hivatásos bokszoló, egy ketrecharcos, a többieket csak úgy odahívták, hogy intézzék el apukámat, nem is ismertük őket. Apukám nagyon szeretett volna pontot tenni ennek a történetnek a végére, úgy volt, hogy ketten találkoznak. Aztán felhívtak engem is és megfenyegettek, hogy agyon fogják verni őt, amit nyilván nem hagyhattam, szóltam apának is, és abban maradtunk, hogy odamegyek vele, ha bármi baj lenne, akkor ne egyedül legyen. Amikor ott voltunk, mint a filmekben, egyszercsak megérkezett két másik autó, amiből kiszállt hat megtermett, kigyúrt ember és azonnal ütni kezdték. Olvastam olyan cikkeket, hogy a támadók nem érzik felelősnek magukat, ezen ki vagyok akadva, eleve miért jöttek oda? Nem is ismertük őket. Remélem, a börtönben majd átgondolják a felelősségüket és a tettük súlyát - vallotta elkeseredetten.

Dudás Miki apjának semmi esélye a felépülésre

Miki elárulta, hogy édesapját elvesztette, még ha túl is éli, sincs semmi esélye arra, hogy valaha normális életet éljen.

− Sajnos kóma alatt is romlik az állapota, ugyanis nagyon le van fogyva, kapott egy vérmérgezést, agyhártyagyulladást és egy tudőgyulladást is, tehát már mindenen átesett. Az orvosok azt mondják, ha túl is éli, amire kevés az esély, akkor sem fog tudni járni, beszélni és biztosan pelenkázni kell majd. Nem tudom, hogy lehet annyira feldühíteni valakit, hogy így elintézzenek egy embert. Olvastam olyan híreket is, hogy az én Apám támadóan lépett fel. Ő soha nem lép fel támadóan, hiszen rokkantnyugdíjas, volt egy motorbalesete korábban.