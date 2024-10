Fotó bizonyíthatja: kibékült Dudás Miki és Szigligeti Ivett?

Dudás Miki és Szigligeti Ivett házassága jó pár hullámvölgyet megélt, mielőtt végérvényesen kimondták volna, hogy elválnak. Nyáron azonban megtörtént, amitől sok rajongó félt: a sztárpár hivatalosan bejelentette, hogy ezennel vége a kapcsolatuknak, és ebből nincs is visszaút. Az indok pedig nem más volt, minthogy Miki szerint Ivett megcsalta őt többször is egy vecsési autómosó tulajdonosával. Dudás Miki felesége nem sokkal a bejelentést követően már arról posztolt, hogy gyermekeivel új lakásba költözött... Így a rajongók teljesen elvesztették a hitüket abban, hogy a sztárpár valaha még együtt lesz.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kibékült? (Fotó: Szabolcs László)

Dudás Miki apjának balesete összehozta a családot

Egy szörnyű történet apropóján újra beindultak a találgatások a sztárpárral kapcsolatban. Történt ugyanis, hogy Dudás Miki apja borzasztó sérüléseket szenvedett, ugyanis augusztus 30-án egy benzinkúton brutális módon összeverték. Az 56 éves, rokkantnyugdíjas férfi jelenleg is éber kómában van, állapotáról pedig Miki több fotót is megosztott a közösségi oldalán. Mint kiderült, hat bokszoló esett neki az édesapjának, az egész verekedés pedig egy rosszindulatú pletykából indult, aminek semmi igazságalapja nem volt...

Érthető módon a világbajnok kajakozót rettenetesen megviselték a történtek, s minden erejével azon van, hogy a tettesek megkapják méltó büntetésüket. A jelek szerint nem maradt magára ebben a "harcban", családja mellett ugyanis (volt) felesége is mellette van. Legalábbis erre utalnak azok a jelek, amiket a szemfüles rajongók kiszúrtak egy-egy fotón. Miki és Ivett a különválás ellenére is egyetértésben neveli a gyermekeit, s már a harag sem akkora, hogy ne töltsenek együtt időt. Bizony, nagyon úgy fest, hogy a szülők programoznak együtt a csúnya szakítás ellenére is, persze ezt azért nem kötik ilyen egyértelműen a nagyvilág orrára. Ivett azonban a manikűrjével lebuktatta magukat.

Miki a minap arról posztolt, hogy sütizni vitte a gyermekeit, ám a fotón egy női kéz is látható volt. Ez még nem jelentene semmit, de ugyanolyan bordó manikűr díszelgett a hölgy ujjain, mint amilyen most éppen Ivettnek is van. Így nem véletlen, hogy most mindenki arra apellál: kibékülhetett a sztárpár.