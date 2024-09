Dobó Ági karjaiba véve mutatta meg: „Családunk legapróbb tagja” – Videó

Korábban a Bors arról számolt be, Dobó Ági szemészetről jelentkezett be, ugyanis az a sejtése támadt, hogy romlott a látása. Kiderült, hogy bár minden rendben van a szemeivel, távolra nem lát tökéletesen. Az orvosok ezért szemüveget írtak fel neki.

Most ismét kórházból jelentkezett be Dobó Ági, ám már egy jóval kellemesebb hírről számolhatott be. Mint kiderült megszületett a húga kislánya, aki a Holli nevet kapta. Ráadásul a baba érkezése különleges időpontra, majdnem Dobó Ági születésnapjára esett. Ha még ez nem lenne áldásos egybeesés, az is kiderült a sztár bejegyzéséből, hogy Holli és a fia ugyanazt a percet választották ki a megszületésre.

„ Ő itt Holli, csodálatos Családunk legapróbb tagja, 2024 legszebb ajándéka! Hugikám @dobo_edit kisebb lánya! Képzeljétek, majdnem a szülinapomra érkezett, épp úgy, ahogyan az én kisebb fiam a Hugim szülinapja előtt pár nappal! Tesómmal megkaptuk egy kicsit "egymást" az élettől a gyermekeink által is… És ami extra hihetetlen, hogy bár 1 nap 1440 percből áll, Natan és Holli UGYANAZT a hajnali percet választották születésük pillanatának! Ráadásul Holli is ugyanazon csodálatos, a biztonságot jelentő kezek között született, mint a Fiaim 11 és 8 éve! Ezúton is mindent köszönünk Doktor Úr!” - írta meghatódva posztjában Dobó Ági.