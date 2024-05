Berki Krisztián anyukájának megvan rá az oka, miért nem beszél fiáról az unokáknak, Natinak és Emmának

Berki Krisztián 2022. május hatodikán, váratlanul halt meg. A tragédia rányomta a bélyegét az egész családra, az első gyermekének édesanyja, Hódi Pamela, annak kislánya, Natasa Zselyke és Berki Mazsi élete is örökre megváltozott. A családban az egyetlen a most két és fél éves kis Emma, aki nem érzékelt semmit a gyászból, hiszen ő túl pici ahhoz, hogy felfogja, mi is történt valójában. A nagyobbik gyerek azonban már tíz éves, és bár érdekli, hogy ki volt az édesapja, a nagymamáját még nem kérdezi erről.

Berki és Mazsi közös kislányának kevés idő adatott meg az apukájával (Fotó: Berki Krisztián)

Visszajár az édesanyjához

Krisztián édesanyja, Júlia a mai napig nem tudta feldolgozni az egyetlen fia halálát. A napjait összetört szívvel éli, nem tudja elfogadni a megváltoztathatatlant, és sokszor érzi úgy, hogy Krisztián visszajár hozzá. Erről az édesanya maga mesélt:

Eltelt két év, amióta elment a fiam… Hihetetlen, hogy hogy megy az idő. És az is nagyon furcsa, hogy egyre sűrűbben van itt velem. Komolyan! Nap mint nap érzékelem a közelségét, tudom, hogy visszajár hozzám. Néha teljesen váratlanul odapillantok a bejárati ajtóhoz, és azt érzem, hogy abban a pillanatban fog belépni rajta. De aztán nem jön…

Még nem mesél az apjukról az unokáknak

Júlia asszony azt mondja, hogy bár már kész van arra, hogy a nagyobbik unokájának válaszoljon, ha kérdései lennének, Zselyke egyelőre nem kérdez az apukájáról.

Berki életéről lesz bőven mesélni való, ha a lányai hallani akarnak majd róla történeteket (Fotó: Bors)

– Nagyon aranyosak az unokáim, szeretek velük időt tölteni. Az egyik legnagyobb szomorúságom, hogy nagyon messze élünk egymástól, és ritkán adódik alkalom a találkozásra. Amikor viszont együtt vagyunk, csak úgy repül az idő. A kis Emma még nagyon pici, vele most ismerkedünk tulajdonképpen. A nagyobbik unokámmal viszont kifejezetten jó a kapcsolatunk, de még nem tartunk ott, hogy Krisztiánról beszélgessünk. Még nem kérdez, én pedig nem akarok tolakodó lenni. Meg kell várnom, hogy ő nyisson a témában. Remélem, hogy egyszer eljön az idő, és mesélhetek neki arról, hogy ki volt az édesapja, hogy Krisztián milyen játékokkal játszott, hogy mi volt a kedvenc étele, és azt is Zselyke tudtára adhatom, hogy milyen büszke volt rá és mennyire szerette őt az apukája – zárta mondandóját a még mindig gyászoló Júlia asszony.