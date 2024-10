"Gyorsan megtaláltuk a közös hangot" - Jolly és Barbi barátokra leltek az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz 2024-es évadának nézői már észre vehették, hogy a Jolly-Szuperák Barbi és az Angi-Bende páros között nemcsak amolyan tessék-lássék szövetség, de egy szoros barátság is szövődött. Ez a barátság pedig nem lett tiszavirág életű, hiszen már hónapok teltek el a forgatás óta, de ők négyen, ha csak tehetik összefutnak, sőt már egy közös nyaraláson is túl vannak. Erről a baráti viszonyról Jolly mesélt a Borsnak, de persze szót bejtett a játékról is és arról a téves képről, ami most sokakban él róla és kedveséről, Barbiról.

Jolly és Barbi jó barátságba keveredtek a fiatalokkal az Ázsia Expressz forgatása alatt (Fotó: Bors)

Már túl vannak az első, közös nyaraláson az Ázsia Expressz szereplői

– Tulajdonképpen nagyon hamar, már a forgatás első napjaiban kiderült, hogy Bende és én valahogy rokonlelkek vagyunk. Gyorsan megtaláltuk a közös hangot és mivel ő maga is zenész, volt közös témánk is bőven. Nem beszélve arról, hogy az édesapját is nagyon jól ismerem.

Hazatérve aztán azon kaptuk magunkat, hogy időnként keressük egymást és már egy közös produkció lehetősége is szóba került köztünk

– kezdte lapunknak Jolly, aki Barbival együtt szeretne több időt eltölteni újdonsült barátaival, de egyelőre még nincs túl sok közös élményük Angival és Bendével. – Nem mondom, hogy sajnos sok elfoglaltságunk van, hiszen ez így van jól. De tény, hogy barátság ide, vagy oda, nincs túl sok időnk a szórakozásra, hiszen szórakoztatunk. Ennek ellenére igyekszünk tartani a kapcsolatot Bendével és Angival. Nemrég meg is hívtuk őket a külföldi nyaralónkba egy kis közös kikapcsolódásra és remekül éreztük magunkat négyesben. Egyébként Barbi és Angi között is szoros barátság alakult ki, aminek igazán örülök – mesélte a mulatós sztár. Azt is elárulta, az egész ázsiás csapattal jó kapcsolatot ápolnak és rendszeresen beszélnek, ahogy fogalmaz: egy életre összekötik őket a kint töltött napok.

Az Ázsia Expressz fiatal szerelmespárja hamar egy hullámhosszra került Jollyval és Barbival (Fotó: TV2)

„Egyikőjük sem rossz ember...”

Jolly szót ejtett arról a vitáról is, aminek sokadmagával szem és fültanúja volt és aminek a középpontjában Zsigmond Angi és Béres Anett álltak. – Nagyon kellemetlen volt hallgatni ezt a mindkét fél számára méltatlan vitát. Sem Angi, sem Anett nem hoztak jó döntéseket, de én úgy gondolom, hogy a teljesen szokatlan élethelyzetek sorozata hozta ki belőlük mindazt, amit a nézők is láthattak. Egyikőjük sem rossz ember és nem is gondolom, hogy bárki igazságot tehetne ebben a szituációban.

Felesleges lenne pálcát törni egyikük, vagy másikjuk felett, hiszen senki nem járt az ő cipőjükben

– vélekedett az énekes, aki kitért a kedvese és közte lezajlott parázs vitákra is.