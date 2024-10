35 éves az Animal Cannibals: „Egyszerűbb rappernek lenni, mint rockernek”

Elképesztő karriert tudhat magának az Animal Cannibals zenei társulat. Dósa Richárd "Ricsipí" és Koller László "Qka MC" az 1989-es évek óta aktív résztvevői a magyar zeneiparnak. A rapperek, akiknek minden lemeze egy korlenyomat ugyanis immáron a 19. albumukat dobták a piacra. A hanglemez neve ennek okán a 19-es címet viseli, ám nem csak ezért. Ez a szám nagy jelentőséggel bír számukra: 19 évesek voltak ugyanis első lemezszerődésük idején és minden eddigi albumukon ráadásul kivétel nélkül 19 dalt jelentettek meg.

19. albumuk került piacra. Fotó: TV2 Play

A rapperduó nemrég ráadásul egy klippet is forgatott az egyik új számukhoz, melynek címe: Ego. Ezzel pedig arra a trendjelenségre szeretnének utalni, amely arról szól, hogy az egyén a legfontosabb, hogy mindenki állandóan fényezi önmagát. Hogy mindenki micsoda gengszter, amiért a legszegényebb gyerekkorból is képes volt kitörni. Ehhez a kifigurázáshoz pedig segítséget is kaptak, gyermekeik ugyanis örömmel segítettek nekik, mint szereplők.

Hozzátették, az új album során is hűek maradtak önmagukhoz és ahhoz, amit 1995-ben elkezdtek a magyar rap és hiphop terén. Kiemelték, rappernek lenni nem olyan egyszerű, mint sokan gondolnák:

Nem csak annyi van benne, hogy írunk pár sort és összerakunk valamilyen zenei alapot és telefonnal forgatunk

- közölte Qka MC reflektálva arra, amit Ricsipí mondott, vagyis, hogy miért van manapság annyi rapper: