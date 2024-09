Veréb Tamás is segített az árvízvédelemben: „Van két kezünk, kedvünk és erőnk is…"

Veréb Tamás másodmagával sietett a dunai árvíz megfékezésére. A színész kollégájával-barátjával, Ember Márkkal hirtelen felindulásból állt be segíteni, de egyébként sem áll tőle távol az önkénteskedés.

Veréb Tamás és Ember Márk baráti programként sietett segíteni az árvíz megfékezésében (Fotó: Veréb Tamás)

„Van két kezünk, kedvünk és erőnk is…"

A Bors felkeresésére a Puskás-musical sztárja elárulta:

– Márkkal pár havonta tartunk egy baráti telefonbeszélgetést, ahol beszámolunk egymásnak arról, hogy mi történt velünk mostanában. Rendszerint azzal zárjuk ezeket a telefonálásokat, hogy megbeszéljük: jó lenne személyesen találkozni. Most sem volt ez másképp: ő megemlítette, hogy éppen tervez kimenni Szentendrére segíteni. Mivel már napok óta érett bennem is a gondolat, rögtön rávágtam, hogy menjünk együtt. Van két kezünk, kedvünk és erőnk is… Végül Esztergomba mentünk, és késő estig kint voltunk. Rengeteg homokzsákot pakoltunk, százig tartottuk csak számon...

Tamás és Márk lelkesen segített a homokzsákpakolásban (Fotó: Veréb Tamás)

Veréb Tamás mindenkit önkénteskedésre buzdít

Tamás hozzátette: annak ellenére, hogy egy természeti katasztrófától van szó, jó élmény volt a homokzsákpakolás.

– Jó kis közösségi program volt, rengeteg jófej ember gyűlt össze: kissé vissza is adta az emberiségbe vetett hitemet! Jó érzés volt előadóművészként megtapasztalni, hogy szakadt pólóban, baseball sapkában vegyültünk, itt mindenki egyenlő volt, közös volt a cél. Amellett, hogy fizikailag elfáradtam, lelkileg nagyon feltöltött az élmény, mindenkinek bátran tudom ajánlani Épp ezért is osztottam meg a közösségi oldalamon, hogy ott jártunk Márkkal. Nem hősködni akartam: úgy érzem, hogy ismert emberként kissé felelősségem is, hogy felhívjam a követőim figyelmét az önkéntesség fontosságára – vélekedett a színész-énekes.

– Biztosan fogok még hasonló programokon részt venni a jövőben is, bár remélem, nem ilyen szomorú apropóból. Egyébként korábban is részt vettem már nagyon jó kezdeményezésekben, például a Habitat for Humanity szervezettel szociális otthonokat újítottunk fel. És ezekben a napokban zajlik a Civil Véradás hete, aminek két éve már nagykövete vagyok. A véradásra is jó szívvel biztatok mindenkit, hiszen ilyenkor a segítségnyújtás mellett a saját egészségünkért is tehetünk, hiszen minden esetben egy vérvizsgálat előzi meg a procedúrát – tette hozzá Tamás.