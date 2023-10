Döbbenet: Tóth Andi újra együtt a volt partnerével, fotóval jelentette be a nagy hírt

Igaz, hogy szinte naponta jelennek meg cikkek Tóth Andiról, de a magánéletéről mégis csak keveset lehet tudni. Annyi biztos, hogy sokáig együtt volt Szabó Ádámmal, legutóbb pedig a VALMAR énekesével, Marics Petivel vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát – de azt máig nem lehet biztosan tudni, hogy valójában miért szakítottak.

Tóth Andi egy időben a botrányairól volt híres, aztán jött a Dancing with the Stars, amiben teljesen új oldalán mutatta meg, és sokak kedvence lett. A táncpartnerével, Andrei Mangrával nagyon jó barátok lettek, és ugyan sokan összeboronálták őket, állítólag tényleg csak baráti a viszonyuk, akármennyire is sikerült a produkcióknak köszönhetően összehangolódniuk.

Újra együtt Tóth Andi és Andrei Mangra

Tóth Andi rajongói már nagyon hiányolták Andrei Mangrát az énekesnő közösségi oldaláról, hiszen elég rég tűnt fel mellette, de most visszatért, ráadásul ehhez a várva várt visszatéréshez egy hatalmas hír is jött.

MEGLEPIII😭🖤😍 November 5-én Tina Turner emlékkoncert ugyebár, ÉS ANDREI NÉLKÜL NINCS PROUD MARY✨💃🏾🕺🏽🖤 OTT TALÁLKOZUNK☝🏽

– írta Tóth Andi.

