"Ez nagyon szexi!" Eszméletlen, hosszú lábakat villantva tett bejelentést Tolvai Reni

Ahogy azt a Bors is megírta, a 10. évforduló alkalmából All Stars évaddal tér vissza a TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár - vagyis, az elmúlt évek legjobb versenyzői mérik majd össze az utánzó tudásukat. A női előadók közt szerepel Tolvai Reni is, aki már izgatottan várja a megmérettetést.

Tolvai Reni már alig várja a megmérettetést / Fotó:Bánkúti Sándor

SZTÁRBAN SZTÁR szombaton és vasárnap!!!!!! Izgiiiii!

- jelentette be Instagram-oldalán a Megasztár egykori győztese, aki - nem hazudtolva meg ezzel önmagát - ezúttal is egy erotikusan túlfűtött fotót tett közzé magáról: ezen egy csillogó, zöld ruhából villantotta elő hosszú, formás lábát. A követői is alig jutottak szóhoz az ámulattól.

Ez nagyon szexi!

- jelentette ki az énekesnő egyik rajongója - ezzel pedig nehéz is lenne vitába szállni.