Szabadon lengtek: Tolvai Reni melltartó nélkül tűnt fel - Fotó

Szeptember 7-én startol a TV2 nagysikerű showműsorának jubileumi évada a Sztárban Sztár All Stars, olyan sztárokkal, akik már a korábbi évadokban bizonyítottak. Már a szerencsés 24 hazai hírességet is bejelentette a csatorna.

Fotó: Szabolcs László

A műsorba Tolvai Reni is meghívást kapott, amit mivel mással, mint egy dögös fotóval jelentett be közösségi oldalán. Egy fekete átlátszó anyagból készült ruhát választott magának, hozzá illő fekete kesztyűkkel. Az összhatás nagyon lehengerlő lett, amit még megdobott az is, hogy Tolvai Reni elfelejtett melltartót felvenni hatalmas kebleire, amiket így szabadon engedett megcsodálni.

- Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-8 tól a TV2-n ! - jelentette be Tolvai Reni szexi fotójával.

- Gyönyörű vagy Reni

- Csinike

- Hajráá csajsziii

- Nagyon várom

- biztatták Renit a rajongói.