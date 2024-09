Több titkos hazai sztárszerelemről is lehullt a lepel

A Sztárban Sztár All Stars miatt ismét előtérbe került Tolvai Reni, aki a műsor előtt tudatosan maradt távol a tévéműsoroktól és a bulvártól. Most azonban a TV2 show-ja kapcsán készségesen nyilatkozik, többek közt arról is, hogy kiért is dobog a szíve valójában.

Elárulta, kit szeret Tolvai Reni (Fotó: Szabolcs László)

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt szakítása, illetve annak utóélete forró téma hetek óta. Most a legújabb fejezet, miszerint a vállalkozó is szerelemre talált, megint hullámokat kavart.

Az Ázsia Expressz nemcsak a TV2 legnézettebb műsora lett, hanem ismét az orszég kedvence, és az egyik legkedveltebb páros Cserpes Laura és szerető édesapja a kalandreality-ben. Ezért is szaladt könny mindenki szemébe, amikor feladni kényszerültek a versenyt egy tragédia miatt.

A műsor kapcsán Laura nyilatkozott is a Borsnak, amit olvasva szintén összeszorult sokak szíve.

Amennyire szeretik az emberek Cserpeséket, olyan sok ellendrukkert szedett össze magának Dietz Gusztáv, akinek szintén megvolt a maga személyes tragédiája a forgatás alatt.