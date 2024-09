Megrázó vallomás az Ázsia Expresszben: „Nem akarok úgy megöregedni, mint az apám”

– Nekem megtisztelő, én általában semmilyen jónak vagy közepes dolognak nem vagyok az elrontója. Ami hajmeresztő, egészségtelen, balesetveszélyes, bizonytalan, abba viszont nem mennék bele. Szeretem a kihívásokat, úgy gondolom állom a sarat – mondta mosolyogva az üzletember.

Cserpes Laura vágya, hogy édesapja az egészséges életmódra váltson (Fotó: Bors)

Cserpes Laura minden vágya, hogy édesapja az egészséges útra térjen

Aki nézi az Ázsia Expresszt, egészen biztos, hogy Cserpeséket a szívükbe zárták. Jó látni az apa és a lánya közti kölcsönös tiszteletet. Azonban mégis van, ami időnként egy kis feszültséget okoz közöttük. Például az, hogy Laura túlzottan aggódik apukájáért.

– Apának az egyik legjobb tulajdonsága, ami miatt nagyon felnézek rá, hogy nem ismer határokat.

Ha bármilyen cél tűz ki maga elé, addig megy, ameddig meg nem valósítja.

– Ez egy erős motor benne! Sokszor figyelem az arcát, ha esetleg túlpörgeti magát, és folyton kérdezgetem, hogy jól van-e. A lánya vagyok, aggódom a testi épségéért, még ha időnként ez zavarja is – ismertbe be Laura, aki azt is elárulta, nem titkolt szándéka volt azzal, hogy édesapját hívta társául.

– Szeretném, ha édesapám az egészséges útra térne, életmódban és mozgás tekintetében is. Valamint azt, hogy egy olyan optimális állapotot érjen el, hogy itt legyen mellettem, amíg csak lehet.

Van egy nagy diófánk a nyaralónkban, mindig azt mondja, hogy ott szeretné majd az unokáit tanítgatni, presztrálgatni.

– Ez az egyik álmom a jövőnkkel kapcsolatban, éppen ezért felelősséget érzek, mivel én is sokat küzdöttem egészségügyi problémák miatt az elmúlt években, hogy optimális állapotban legyek, megerősödjek, bírjam a strapát, így remélem, ő is erre az útra fog lépni. Nem kell konditerembe járnia, csak meg kell találni azt a fajta mozgást, amit szeret az ember, és kitartóan, hosszú távon csinálni. Ez nem hiúsági, hanem egészségi kérdés – árulta el lapunknak az énekesnő, akivel édesapja is egyetértett.

Azt én már eldöntöttem, nem akarok úgy megöregedni, mint az apám vagy a nagyszüleim.

– Láttam, hogy a nagyapám az élete utolsó húsz évében éppen hogy csak tudott menni. Ezt nem akarom megvárni! Nekem ez kötelességem a gyerekek és az unokák miatt is – mondta meghatódva István.