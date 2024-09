Tímár Éva: Nem voltam még 17, amikor férjhez mentem

hot!: Ki jött azután az életedbe?

Tímár Éva: Tordy Géza. Ezer éve ismertük egymást, és egy film forgatása alatt változott meg körülöttünk minden. Nem volt túl hosszú, tartós a kapcsolat, de ennek köszönhetem életem boldogságát, a lányomat, Ritát.

hot!: Miért lett Tímár, miért nem Tordy Rita?

Tímár Éva: Ezt a lányom már óvodás korában, Miskolcon megkérdezte. Azt válaszoltam, hogy azért, mert nem élünk együtt az édesapjával, mi ketten vagyunk egymásnak, de ha akarja, akár másnap átírathatjuk a nevét. Azt mondta, jó, akkor nyolcadik osztályig maradjon így, aztán majd meglátjuk. Többé nem jött szóba a dolog.

hot!: Csiszár Imrével hol találkoztál?

Tímár Éva: A szolnoki színháznál, utána mentem vele Miskolcra. Jó színház volt, csodás előadásokban rendezett, jó part­ne­reim voltak a színpadon.

hot!: Édesapád korán meghalt, te akkor tizenhat éves voltál. Édesanyád hogyan tudott három gyereket taníttatni, diplomát adni a kezetekbe?

Tímár Éva: Bár édestestvérek vagyunk, mindhármunknak más a neve. Az öcsém, Dávid Gyula ügyvéd, hat gyereke van. A húgom, Kovács Károlyné Gerber Ágnes szintén ügyvéd, két lányt szült. Ez egy egymást szerető, nagyon jó család, ha bárkinek segítségre van szüksége, ott vagyunk. Mindezt édesanyánktól tanultuk, aki a legcsodálatosabb ember volt. Özvegyként nagyon sokat dolgozott, felhozta a családot Siklósról Budapestre. Hihetetlen üzleti érzéke volt. Szerette a bútorokat; kora reggel megvette a Magyar Nemzetet, és ment oda, ahol lakásfelszámolás volt. Budapest legjobb műbútorasztalosai dolgoztak neki. Lakásokat is felújított. Szabad szellemű ember volt, támogatott a színiakadémiai tanulmányaimban, sokat segített, amikor Rita megszületett. Élete végén nagyon beteg volt, rákos, akkor én segítettem neki, ha hagyta.

Bujtor Istvánnal Gyöngyössy Imre filmjének forgatásán - Fotó: Szabolcs László / archív / hot magazin

„Rita neveli a két fiúunokámat”

hot!: Színésznőként nem lehetett könnyű felnevelni a lányodat. Mi lett Rita hivatása?

Tímár Éva: Amikor vidéken játszottam, ezt is mindig figyelembe kellett venni. Az ELTE-re járt, magyar–francia szakra. Egyéves ösztöndíjat is kapott Franciaországba. De küldtem, ahová lehetett, például Máltára, angolul tanulni. A lányom is olyan, mint én: ha nem érzi jól magát valahol, akkor elmegy – nem hagyja, hogy rombolja a nem megfelelő munka, a környezet a lelkét. Most egy új strea­ming­szol­gál­ta­tó­nál dolgozik vezető beosztásban. És neveli a két fiúunokámat, az egyik tizennégy éves, a másik tizenhét.