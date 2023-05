Sosem hallott részletek! Ezeket a magyar szavakat tanulta Erdélyben III. Károly – videó

III. Károly király szívesen tölti az idejét Erdélyben. 2010-ben vásárolt birtokot Zalánpatakon, ahova rendszeresen ellátogat. A HírTV stábja a helyszínen forgatott, a személyzet egyik fontos tagja, Tímár Éva házvezetőnő vezette körbe őket, miközben megmutatta, hol alszik a király, s hogyan telik egy napja a birtokon.

Tímár Éva megmutatta: ebben az ágyban alszik III. Károly király. Az éjjeliszekrényre személyes tárgyak kerülnek Fotó: HírTV

Családi portrékkal utazik

Károly a királyi család szabályainak megfelelően az erdélyi utazásaira is mindig visz magával egy-egy bekeretezett képet a család fontosabb tagjairól. Így tesz akkor is, mikor Zalánpatakra látogat: az ágy melletti éjjeli szekrényre helyezi ezeket. A szóbeszéd szerint a szombati koronázására váró Károly az utazásaira más kelléket is magával visz: saját vécéülőkét! A helyszíni interjún azonban arra nem tértek ki, hogy itt is így tesz-e.

III. Károly király nagyon barátságos a zalánpataki birtok dolgozóival Fotó: HírTV

Magyarul köszön III. Károly király

A házvezetőnő a HírTV kamerája előtt elárulta, néhány magyar szót meg is tanított a királynak!

– Tud már köszönni magyarul: „jó reggelt kívánok”, „jó éjszakát”. Minden este, ha megy el az ebédlőből, beköszön a konyhába – mesélte büszkén Éva, aki Károly programját is ismertette:

– Reggel 9-kor jön reggelizni, kint szokott lenni a reggeli a kemencénél. Reggeliznek 10 óráig, aztán elmennek, sétálnak. Délután visszajönnek, van az 5 órás tea, azt mindig ugyanott tartják. Este 9 órakor szokott lenni a vacsora bent az ebédlőben.

Továbbá elárulta: a király saját séfet hoz, ő segít a menü elkészítésében.

Károly ezen kívül szívesen sétál a hegyoldalban, megcsodálja a vadvirágokat, sőt, még festegetni is szokott. Egy alkalommal még kaszát is ragadott, s részt vett a helyi kaszáló versenyen!

Károly király 2018-ban még hercegként élvezte az erdélyi miliőt Fotó: Kátai Edit / MTI

Magyar rokoni szál

A HírTV felkereste gróf Kálnoky Tibort, aki felidézte, Károly 1998-ban járt először hivatalos meghívásra Romániában. Akkor fedezte fel a helyi gyönyörű falvakat. Ráadásul kiderült, Károlynak magyar gyökerei is vannak: szépanyja Rhédey Klaudia magyar grófnő, aki házassága révén a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja.

III. Károly király jó viszonyt ápol Kálnoky Tibor gróffal Fotó: Kátai Edit / MTI

− Több mint 20 éve rendszeres vendég nálunk, sőt a családunk 1600-as években alapított zalánpataki üveghutája egyes régi épületeit megvásárolta vendégháznak, amit számára felújítottunk – mondta korábban Kálnoky Tibor gróf, aki hozzátette, közös vonásuk, hogy mindketten imádják a természetet és rajonganak az egyszerű, vidéki életért.