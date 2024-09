Te sem fogod tudni levenni a szemed Opitz Barbi dekoltázsáról - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, az énekesnő fiatal kora ellenére rövid időn belül hatalmas sikert ért el. Mégis rengeteg kudarc, csalódás érte, amit nehezen tudott feldolgozni. Opitz Barbi problémái végül oda futottak ki, hogy Istenben és a mágiában találta meg a menedéket.

Opitz Barbi / Fotó: Nagy Zoltán

- Február óta tanulom a mágiát, ami erről szól. Spirituális területen is több dolog van: az asztrológia, a mágia. Ezen belül utóbbi érdekel. De ugyanúgy, amint az ezotéria, ez is az energiákon alapszik. Azt kell megtanulni, hogyan tudod tudatosan irányítani az energiákat az életed bizonyos területen, bármiben. Van pozitív és negatív mágia, mindkettőt tanultam – mondta korábban Barbi lapunknak.

S nagyon úgy fest, hogy tudja is jó helyre csatornázni a fiatal énekesnő az energiáit, hiszen sugárzik belőle, hogy mennyire jól érzi magát. Nem mellesleg bomba formában van, amit most egy szexi fotóegyüttessel be is bizonyított követőinek a közösségi oldalán. Opitz Barbi ugyanis egy testhez simuló, extrém mélyen dekoltált ruhát vett fel, majd még igéző tekintettel bele is hajolt a kamerába.

- Leggyönyörűbb

- Varázslatos

- Legszebb

- illették férfi követői Barbit.