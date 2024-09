Opitz Barbi a mágiában találta meg a menedéket

Néhány héttel ezelőtt indult útjára a TV2 izgalmas és egyedi podcast műsora, a Titkok Ramónával című sorozat. A híres emberekkel készült mélyinterjúkban olyan aspektusokat és történeteket fednek fel a sztárok, amelyek eddig a nyilvánosság elől rejtve maradtak. A műsor bemutatja az emberek mögötti valóságot, megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Itt tényleg mindenről lehull a lepel! A TV2 Titkok Ramónával második évadának legújabb vendége Opitz Barbi. A beszélgetés során mesélt a kezdetekről, a sikerről, a kudarcokról, valamint arról is, hogy a spiritualitás milyen nagy szerept játszik az életében.

Opitz Barbi a Titkok Ramónával műsorban árulta el, mi vezetett odáig, hogy Istenben és a mágiában talált rá a menedékre (Fotó: TV2)

Opitz Barbi február óta tanulja a mágiát

Az énekesnőt kislányként ismertük meg, és a szemünk láttára vált nővé. Eltelt nyolc év, amióta megnyerte az egyik tehetségkutató versenyt. A siker, a népszerűség egyik pillanatról a másikra jött, mégis az utóbbi időben visszavonult. Nem jelentek meg új dalok, „csak” a felkéréseinek tett eleget. Sok nehézségen ment át, a családi kálvária, a magánéleti-, párkapcsolati drámák oda futottak ki, hogy Istenben és a mágiában találta meg a menedéket.

– Spirituális beállítottságú vagyok, hiszek abban, hogy az ember többre képes, mint amit egy átlag ember gondol magáról. Kérdés, ki, hogyan használja ki ezt az úgymond isteni szikrát, ami bennünk van. Ezért is döntöttem úgy, hogy ha már ez érdekel engem, elkezdem tanulni – mesélte az énekesnő, aki azóta már visszaült az iskolapadba is.

Február óta tanulom a mágiát, ami erről szól. Spirituális területen is több dolog van: az asztrológia, a mágia.

– Ezen belül utóbbi érdekel. De ugyanúgy, amint az ezotéria, ez is az energiákon alapszik. Azt kell megtanulni, hogyan tudod tudatosan irányítani az energiákat az életed bizonyos területen, bármiben. Van pozitív és negatív mágia, mindkettőt tanultam – mondta Barbi.

Az énekesnő megpróbálja maga mögött hagyni a problémáit (Fotó: Bánkúti Sándor)

Teljes erőbedobással a karrierjére szeretne koncentrálni

Az énekesnő nagyon sokat tanult magáról az utóbbi időben. Fontosnak tartja az önismereti felismeréseket. Szerinte egy-egy adott szituációban fel kell tudni mérni, hogy az a saját hibája-e vagy sem. Ő is így tett, talán ez is nagyban hozzájárult, hogy korábbi családi konfliktusait mára rendezni tudta. Tele van tervekkel, lemezt szeretne kiadni, és újra teljes erőbedobással a karrierjére koncentrálni. Úgy érzi, ezzel tartozik is a rajongóinak, akik hűségesen a kezdetektől követik őt.